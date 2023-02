Vangitkin kieltäytyvät sodasta Venäjällä

Riippumattoman venäläisen Mediazona -verkkolehden mukaan yksityisen palkka-armeija Wagnerin edustajat ovat kiertäneet jälleen vankiloissa värväämässä vankeja rintamalle. Värväys ei ole kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan, koska vangit ovat kieltäytyneet lähtemästä sotaan.

Wagnerin on kerrottu aiemmin värvänneen jopa yli 40 000 vankia rintamalle. Heille on luvattu armahdusta ja rahaa.

Vangit eivät Mediazonan mukaan enää usko Wagnerin lupauksiin armahduksesta ja varsinkaan mahdollisuuksiin selvityä hengissä sodasta.

Eräs vanki Uralin vankilasiirtokunnasta kertoo verkkolehdelle keskustelleensa rintamalle värvätyn kanssa.

– Hän sanoi katuneensa sinne menoaan. Hän sanoi, että 20 prosenttia täältä lähteneistä oli elossa.

Wagnerin värväämiä vankeja on käytetty erityisesti Bahmutin ja Soledarin taisteluissa. Tiedot valtavista tappioista on levinnyt vankien keskuuteen.

Myös Venäjän hallinnon asenteen vankien värväykseen kerrotaan muuttuneen. Monissa venäläisissä vankiloissa on pakkotyötehtaita, joissa vangit valmistavat tuotteita armeijalle. Vankien lähettäminen rintamalle ja valtaisat tappiot ovat vaarantaneet tehtaiden toiminnan.

Viimeisimpien tietojen mukaan Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin on keskeyttänyt vankien värväyksen.

1/ Huge numbers of casualties in eastern Ukraine have left Russian prisoners wary of joining the Wagner Group. As many as 80% of those from some penal colonies are said to have been killed, which has deterred those remaining from signing up to fight. ⬇️ pic.twitter.com/CX43UJAIWk

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 8, 2023