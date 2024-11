Vangit voivat ansaita vartijoitaan enemmän Britanniassa

Britanniassa vangit voivan parhaimmillaan tienata jopa vanginvartijoita enemmän, The Daily Telegraph paljastaa. Maan sisäministeriön tiedoista käy ilmi, että kymmenen vankia tienasi vuonna 2023 nettona yli 22 900 puntaa. Kovatuloisin vanki nettosi vuonna 2023 36 715 puntaa, lehti kertoo.

Joissakin Britannian alemman turvallisuusluokituksen vankiloissa vankien sallitaan tehdä palkkatyötä vankilan ulkopuolella. The Daily Telegraphin mukaan vangeille sallituista töistä rahakkaimpia on lautturin tehtävä. Vankilan ulkopuolella tienatuista tuloista on useimmissa tapauksissa maksettava 40 prosentin osuus valtiolle. Britannian vankeinhoitolaitos muistuttaa vankien maksavan tuloistaan lisäksi veroja ja oikeudenkäyntikuluja.

Työskentelevät vangit tienasivat keskimäärin hieman alle 20 000 puntaa vuonna 2023. Vanginvartijan palkka oli viime vuonna keskimäärin 28 000 puntaa. Vajaan 1200 vangin kerrotaan työskentelevän vankilan ulkopuolella.

– Yhteisössä työskentelyyn käytetty aika vähentää merkittävästi vangin todennäköisyyttä syyllistyä uusiin rikoksiin, vähentää rikollisuutta ja tekee kaduistamme turvallisempia, vankeinhoitolaitoksen tiedottaja kommentoi The Daily Telegraphin uutista.