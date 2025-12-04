Petteri Orpo: Hukka olisi perinyt, jos emme olisi tarttuneet

Eduskunnan kyselytunnilla hallituspuolue perussuomalaisten Jari Koskela luki oppositiolle OECD:n tuoretta raporttia. Sen mukaan Suomi on ”osoittanut sitkeyttä vakavien kansainvälisen politiikan luomien haasteiden edessä”.

OECD kannustaa Suomea jatkamaan sopeuttamista, mutta Koskelan mukaan on kysyttävä, ymmärtääkö oppositio talouden tilanteen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) piti erinomaisena raportin ja sen neuvojen ja ohjeiden tuomista esille.

– Sitkoa ja kestävyyttä tarvitaan. me olemme erittäin vaikeassa tilanteessa. Erittäin vaikeassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, joka vaikuttaa Suomeen, sen kauppaan, kasvuun, suomalaisten mielialaan. Ei ole yhtä yksittäistä hopealuotia jolla tämä ratkeaisi, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallituksen malli on oikea ja sille on tullut OECD:lta kannustusta.

– Jos me emme olisi tarttuneet tähän viime kaudella aloitettuun holtittomaan velanottoon ja menojen lisäämiseen… muihin tarkoituksiin, niin tämä velkaantuminen olisi lähtenyt käsistä. Korkomenot ovat tänä päivänä jo lähes neljän miljardin luokkaa.

– Jos me olisimme jatkaneet samaa menoa, niin hukka olisi perinyt, Orpo totesi.

Pääministerin mukaan hallitus ja hän itse ottavat joka päivä suomalaisten kohtaamat haasteet hyvin vakavasti.

– Murehdimme, mietimme näitä ongelmia, ja haemme niihin ratkaisuja. Me kannamme vastuuta. Ja tavoitteena on vain ja ainoastaan, että jokaisessa Suomen kodissa olisi toivoa jouluna.

Orpo jatkoi, että vaikeista ihmiskohtaloista ja tilanteista huolimatta ”tässä maassa on toivoa”.

– Suomessa on niin monet asiat niin hyvin jonka päälle rakentaa. Nyt me tarvitsemme myös yhteistä henkeä siinä, että käännetään tämä maa kasvuun, kannustetaan ihmisiä, annetaan toivoa ja uskoa paremmasta, pääministeri pyysi.

– Mitä jos kokeiltaisiin joulun kunniaksi yhdessä?

– Suomi on hieno maa. Täällä on hienoja ihmisiä. Upeita yrityksiä. Hyvää osaamista.