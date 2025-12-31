Valtavia vaikeuksia – Venäjän talous horjuu

Venäjän talous sopeutui monia asiantuntija-arvioita paremmin kansainvälisiin talouspakotteisiin kevään 2022 jälkeen. Sotataloutta on laajennettu, eikä varsinaista romahdusta ole vielä nähty.

Moskovan talouskone kärsii kuitenkin tällä hetkellä valtavasti, arvioi avoimiin lähteisiin erikoistunut analyytikko Oliver Alexander.

Koneisto pysyy vielä käynnissä vain siksi, että keskuspankki syöttää jatkuvasti suuren määrän likviditeettiä pankkijärjestelmään uudelleenostojen kautta.

– Aiempi hätätuki on muuttunut päivittäiseksi toiminnaksi, Alexander kirjoittaa X:ssä.

Keskuspankin toimet ovat kiihtyneet syksyn aikana. Venäläispankit lainaavat biljoonia ruplia viikko toisensa jälkeen turvatakseen oman toimintansa. Aiemmin hätätoimia käytettiin lyhytaikaisten talousshokkien vaimentamiseen.

Kremlin valttikorttina oli aiemmin öljy, mutta sen merkitys on vähenemässä. Raakaöljyä joudutaan myymään alennushintaan länsimaiden pakotteiden, minkä lisäksi häiriöitä aiheuttavat Ukrainan jatkuvat kaukoiskut. Verotulot ovat laskussa, eikä saman barrelimäärän myynnistä saa enää rahaa aiempaan tapaan.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan Kremlin ruplamääräiset öljytulot laskivat kuluvan vuoden aikana jopa 2025, mikä aiheuttaa painetta valtiontaloudelle.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat puolittuneet vuoden 2023 jälkeen. Monet merkit viittaavat luottamuksen rapautumiseen ja riskien kasvuun sotatoimien paineessa kamppailevalle taloudelle.

Ulkomaiset sijoittajat ovat kadonneet lähes kokonaan, joten Venäjän budjetti pitää rahoittaa täysin finanssijärjestelmän sisältä päin. Ulkopuolisia puskureita ei ole enää.

– Tämän vuoksi käteistä vedetään pois tileiltä. Paniikkia ei kuitenkaan ole vielä. Kyseessä on hidas, jatkuva luottamuksen väheneminen ihmisten pitäessä vähemmän tileillään ja enemmän käteisenä, Oliver Alexander toteaa.

Paine näkyy reaalitaloudessa. Siviilialan tuotanto vähenee koneiden, ajoneuvojen, rakennustarvikkeiden ja muiden laitteiden osalta. Yritysten toiminta on yhä useammin tappiollista.

Yksikin suurempi talousshokki voisi romauttaa koko järjestelmän.

– Venäjän talous on elossa, mutta hauraassa tilassa. Vuoden 2022 puskurit ovat kadonneet, Alexander sanoo.

7/12: The average Russian households is starting to feel it too. The share of “free money” left after essentials has collapsed. Russians now have roughly half the financial breathing room they had just two years ago. pic.twitter.com/0OFKTPxRcr — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 27, 2025