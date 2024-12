Valtavia räjähdyksiä Venäjällä: Iskun kerrotaan osuneen lentokonetehtaaseen ja öljyvarikolle

Venäjän Rostovin alueen Taganrogin kaupungissa ja Brjanskin alueella kerrotaan tapahtuneen useita räjähdyksiä.

Sosiaalisessa mediassa leviävien väitteiden perusteella kyse oli ohjus- tai lennokki-iskuista.

Taganrogin iskun sanotaan kohdistuneen Berijevin lentokonetehtaan alueelle. Sinne on hyökätty tiettävästi aiemmin tämän vuoden toukokuussa ja maaliskuussa.

Tehtaalla on huollettu esimerkiksi Venäjän ilmavoimien tärkeitä A-50-tutkakoneita.

Myös Brjanskissa sijaitsevalle öljylaitokselle on tiettävästi isketty. Kuvien ja videoiden perusteella öljyvarikko oli iskujen jäljiltä ilmiliekeissä.

Verkkouutiset kokosi alle sosiaalisessa mediassa kiertäviä kuvia videoita, joilla kerrotaan näkyvän muun muassa iskujen sytyttämiä tulipaloja.

Hyökkäysten aiheuttamien vahinkojen laajuudesta ei ollut vielä keskiviikkona aamulla tietoa.

Edit 11.12.2024 10.08: Lisätty tiedot Brjanskin iskusta.

💥💥💥 Explosions in Taganrog, Russia are reminding locals that invading one’s neighbor sets-off a chain of events called “Karma,” as 🇺🇦 drones bring reciprocity to town. (Turn on audio). pic.twitter.com/zQzsxXFN2N — Jason Jay Smart (@officejjsmart) December 11, 2024

🔥In the city of Taganrog, Russia, there was a missile strike. Preliminary information suggests hits on the aviation plant known as the “Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex named after Beriev.” pic.twitter.com/kIbK0pCxUo — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) December 11, 2024