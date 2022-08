Valtavia henkilöstöhaasteita – ”venäläiset eivät odottaneet sitä lainkaan”

Venäjällä on pulaa sotilaista sen jatkaessaan hyökkäystään Ukrainassa.

– Uskomme, että he ovat rekrytoineet vankiloista, ja he ilmeisesti työskentelevät myös yksityisten sotilasyritysten kanssa lisätäkseen resurssejaan, länsiviranomaiset sanoivat torstaina Lontoossa CNN:n mukaan.

– Kuolemien ja haavoittuneiden määrä on ilmeisesti uskomattoman suuri. Venäläiset eivät odottaneet sitä ollenkaan.

Viranomaiset arvioivat, että Venäjältä on menettänyt noin 75 000 sotilasta, joista 20 000 on kuollut ja 55 000 haavoittunut. Ukrainan mukaan venäläisiä olisi kaatunut yli 41 000.

– Heillä on ollut todellisia ongelmia henkilöstövajeiden täyttämisessä. Useimmat (uudemmat) sotilaat tulevat edelleen maaseudulta kaupunkien sijaan, ja se on mielestämme tarkoituksellista. Heillä on valtavia henkilöstöhaasteita. Siksi he alkavat tavoitella vaihtoehtoisia rekrytointimekanismeja, läntiset virkamiehet sanovat.

Heidän mukaansa Moskova muutti myös joukkojensa toimintatapoja taistelukentällä.

– He taistelevat pienemmissä kokoonpanoissa, komppaniatasolla eikä pataljoona- tai prikaatitasolla. Se helpottaa heidän toimintaansa joissakin asioissa, mutta se myös rajoittaa heidän edistymistään, viranomaiset arvioivat.