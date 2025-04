Tämä ohjus saattoi pudottaa Ukrainan länsihävittäjän

Ukraina menetti lauantaina toisen F-16-hävittäjänsä, kun 26-vuotiaan Pavlo Ivanovin lentämä kone pudotettiin taistelutilanteessa. Hävittäjän alasampumisesta uutisoi The Kyiv Independent.

Ukrainan ilmavoimat ylisti Telegram-viestissään Ivanovin rohkeutta ja sitoutumista. Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi esitti X:ssä surunvalittelunsa Ivanovin omaisille ja taistelutovereille. Kuolleelle lentäjälle myönnettiin postuumisti Ukrainan sankarin kunniamerkki. Ivanovin tovereiden mukaan hän ei koskaan kieltäytynyt tehtävästä, Euromaidan kertoo.

Ukrainan liittolaiset ovat sodan aikana toimittaneet maalle useita kymmeniä yhdysvaltalaisvalmisteisia F-16-hävittäjiä. Ensimmäisen kerran Ukraina vahvisti menettäneensä hävittäjän elokuussa 2024.

BBC:n mukaan Ivanovin koneen pudotti lauantaina venäläinen ohjus. Viranomaislähteiden mukaan hävittäjää päin laukaistiin kolme ohjusta, ja koneeseen osui joko venäläishävittäjän ampuma R-37-ohjus tai maasta laukaistu S-400-ilmatorjuntaohjus. Yksityiskohtia Ivanovin suorittamasta tehtävästä tai putoamispaikkaa ei ole kerrottu.

Today, Captain Pavlo Ivanov was tragically killed during an F-16 combat mission. The guy was only 26. My condolences to his family and to all of Pavlo’s brothers-in-arms.

Military officials provided the necessary reports on this combat situation. We are establishing all the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2025