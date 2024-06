Valtava tulipatsas – lennokit iskivät taas Venäjälle

Venäjän Rostovin alueella sijaitsevan öljynjalostamon kerrotaan kärsineen mittavia vaurioita Ukrainan lennokkihyökkäyksessä.

Räjähdedroonien kerrotaan lisäksi iskeneen Belgorodin alueella sijaitsevaa öljyvarikkoa vastaan. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin yksi polttoainesäiliö vaurioitui.

Sosiaalisessa mediassa julkaistut videot näyttävät valtavan tulipalon Novoshakhtyn öljynjalostamolla Rostovissa. Asukkaat kertoivat venäläisillä Telegram-kanavilla useista yöllisistä räjähdyksistä ja ”massiivisesta” tulipatsaasta.

Kuvernööri Vasili Golubev kertoo Telegram-sivullaan lennokki-iskusta ja sanoo pelastuspalvelun työskennelleen laitoksen luona yöstä lähtien. Sammutustyöt jouduttiin hetkellisesti lopettamaan uuden drooni-iskun ajaksi.

Censor.net-sivuston mukaan kyseessä on ainoa öljynjalostamo Rostovin alueella. Sitä vastaan tehtiin lennokki-iskuja myös maalis- ja huhtikuussa.

Ukrainian UAVs at work again. The Novoshakhty Refinery in Rostov Oblast was attacked after which a powerful fire broke out.

In addition, drones attacked an oil depot in the Bilhorod region. The local authorities of the Bilhorod region reported that at least one tank with… pic.twitter.com/9vMPrwDdqp

