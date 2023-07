Valtataistelu Venäjän armeijan sisäpiirissä kiihtyy – Jälleen useita potkuja

Sisäinen valtakamppailu vaikuttaisi kiihtyvän Venäjän armeijassa. Viimeisimpänä merkkinä tästä voidaan pitää kenraalimajuri Vladimir Seliverstovin saamia potkuja. Korkea-arvoiset upseerit ovat entistä valmiimpia käyttämään asemaansa oman edun pönkittämiseksi.

Ukrainan sotaa seuraava Institute for the Study of War kertoo Twitterissä, että Seliverstov sai tehtävästään kenkää eilen. Hän toimi Venäjän 106. laskuvarjodivisionaan komentajana.

ISW kuvailee armeijan sisäpiirissä tapahtuvia asioita komentoketjun ”korroosioksi.” Eri kuppikunnat erottelevat toisilleen epämieluisia ihmisiä johtopaikoilta. Armeijassa koetaan joidenkin upseerien tottelemattomuus suurena riskinä.

Nyt tapahtuvat ”puhdistukset” osoittavat ISW:n mukaan, että sisäpiiri niin Kremlissä kuin Venäjän turvallisuusviranomaisissa on valmis hyödyntämään jopa salaista tietoa omien poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ukrainan kerrotaan taas toteuttaneen vastahyökkäysoperaatioita ainakin kolmella eri rintamalla. Eteneminen on ollut maltillista.

Puolustaja on kuitenkin tietojen mukaan muuttanut strategiaansa siten, että sille koituu mahdollisimman vähän tappioita. Samalla pyritään kuluttamaan Venäjän joukot loppuun.