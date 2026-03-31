Virossa lensi yöllä useita drooneja

Ukraina jatkoi eilen illalla hyökkäyksiä Venäjän alueille Itämeren rannalla, ja useita ilmeisesti harhailevia droneja lensi myös Viron ilmatilaan, kertoi Viron puolustusvoimien strategisen viestinnän osaston johtaja, eversti Uku Arold Vikerhommik-ohjelmassa.

Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Aroldin mukaan ilmahälytys päättyi kello 06.15. Välitön riskin droonin tai droonien alas ampumisesta on siis pieni.

– Ukraina hyökkää Venäjän sotilasinfrastruktuuria ja sotaa ylläpitävää infrastruktuuria vastaan, ja Venäjä yrittää torjua nämä hyökkäykset muun muassa harhauttamalla ukrainalaisia ​​drooneja erilaisilla keinoilla, Arold sanoi.

– Useita drooneja on ollut tänään myös Viron sisällä, ja sekä tutkalaitteet että hävittäjät ovat havainneet ne.

Viron puolustusvoimat ei ampunut alas yhtään droonia.

– Tällä hetkellä kaikki ihmiset voivat jatkaa päivittäisiä toimiaan; lapset, jos he ovat oppineet hyvin, voivat mennä kouluun, tämä ei ole mikään tekosyy sille, että dronet lensivät yöllä, ja ihmiset voivat mennä töihin rauhassa.

Suuri osa virolaisista sai puhelimiinsa varoitusviestin ilmauhasta puolenyön jälkeen. Viron puolustusvoimat kertoi havainneensa toimintaa maan ilmatilan ulkopuolella. Nyt uhka on ohi.

Arold selitti, että tällaiset hyökkäykset tapahtuvat yleensä yöllä, koska silloin niitä on vaikeampi torjua puolustavalla puolella eli Venäjällä.

– Jos nähdään sellaisia ​​kuvioita, että uhka lähestyy uudelleen Viron rajoja, niin valitettavasti uhka palaa ja vastaava ilmoitus annetaan uudelleen, Arold lisäsi.

Maanantai-iltana ilmauhkavaroitus annettiin ERR:n mukaan myös Latviassa. Yöllä Naton ilmavalvonnan koneet myös lähtivät Ämarin tukikohdasta tunnistuslennolle.

– Ihmiset kuulivat vapauden kuiskauksen, sanoi Arold.

– Nämä hävittäjät ovat täällä suojelemassa meitä, etsimässä näitä drooneja ja tarvittaessa ja mahdollista laskemassa ne alas turvallisesti, tai jos epäystävällisen maan sotilaslentokone tunkeutuu tähän ilmatilaan, pelottelemassa sen pois.