Venäjän sotilaille lähetettiin avustuksena räjähtäviä pohjallisia

Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelu FSB on kertonut paljastaneensa hankkeen, jossa Venäjän sotilaille lähetetty humanitaarinen apu sisälsi jotain aivan muuta.

FSB:n mielestä Ukrainan erikoispalvelut ovat järjestäneet Venäjän asevoimien yksiköille lähetettävien lämmitettävien pohjallisten sisään räjähteitä. Se ilmoitti viime viikolla pidättäneensä Moskovassa vuonna 1994 syntyneen ”ulkomaan kansalaisen”, joka oli järjestelemässä pohjallisten kuljetusta.

FSB:n mukaan tämän ulkomaan kansalaisen hallusta tavattiin pakkaus, jossa oli 504 paria pohjallisia. Pohjallisten sisään oli rakennettu 1,5 grammaa TNT:ta vastaava määrä räjähdettä. Määrä on paljon pienempi kuin räjähdemäärät vaikkapa käsikranaatissa, mutta aiheuttaa paikallisesti vaurioita josta seuraa vähintään pehmytkudosvaurioita, mahdollisesti luun murtumista ja pahimmassa tapauksessa amputaatioriski.

Räjähteen sijoittaminen kenkään tehostaa sen vaikutusta, koska räjähdyksen energia kohdistuu suoraan jalkaan. Tällöin vaikutus ei leviä laajalle vaan aiheuttaa paikallisen, voimakkaamman paine- ja murskavaurion, joka saattaa tuhota astujan jalkaterän.

FSB:n kiinni saama pakkaus oli tulossa Puolasta Valko-Venäjän kautta ja menossa asiallisten ja tunnettujen venäläisten vapaaehtoisjärjestöjen kautta jakeluun Venäjän asevoimien sotilaille, jotka sotivat Ukrainassa.

Ukrainalaisen Militarnyin lähteiden mukaan ensimmäiset pohjallislähetykset jaettiin Venäjän sotilaille jo maaliskuun alussa. Sen mukaan pohjallisia olisi jaettu jopa kymmeniä tuhansia pareja.

Kerta ei olisi ensimmäinen, kun hyökkääjän sotilaille jaettavaa humanitaarista apua sabotoidaan. Helmikuussa 2025 useat mediat kertoivat operaatiosta, jossa venäläisille FPV-droonioperaattoreille toimitettuihin suojalaseihin oli kätketty räjähde. Räjähde ei ollut tappava, mutta riittävä vaurioittamaan vakavasti lasien käyttäjän silmiä.

Lasit päätyivät venäläisille yksiköille humanitaarisena apuna tai vastaavan vapaaehtoisjakelun kautta.