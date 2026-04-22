Valmet Automotive aloittaa Volvon linja-autojen sarjavalmistuksen

Valmet Automotive Oyj ja Carrus Delta Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, joka kattaa linja-autojen sarjavalmistuksen Uudenkaupungin tehtaalla.
Sopimus sopii Valmet Automotiven uuteen strategiaan, jonka mukaan yhtiö tarjoaa teollisen sarjavalmistuksen osaamistaan autonvalmistuksen lisäksi myös muille teollisuudenaloille.
Carrus Delta kehittää ja valmistaa korkealaatuisia linja-autoja yhteistyössä Volvo Busesin kanssa. Yli 75 prosenttia tuotteista viedään Euroopan markkinoille.
– Olemme äskettäin lanseeranneet uusia tuotteita yhteistyössä Volvon kanssa. Nämä tuotteet vastaavat osaltaan myös päästöttömien kuljetusratkaisujen kasvavaan kysyntään tarjoamalla täysin sähköisen linja-autovaihtoehdon. Uudet tuotteet ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton. Yhteistyö Valmet Automotiven kanssa mahdollistaa vastaamisen markkinoiden kasvavaan kysyntään, sanoo Carrus Deltan toimitusjohtaja Petteri Vuori.
Yhtiöt tekevät yhteistyötä Volvon yksikerroksisten linja-autokorien valmistuksessa.
Yhtiöt aloittavat valmistelut tuotannon käynnistämiseksi Uudenkaupungin tehtaalla välittömästi. Ensimmäisten linja-autojen on määrä valmistua vuoden 2026 lopulla.