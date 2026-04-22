Yritysten tilanteessa käänne parempaan, konkurssit vähenevät

Suomalaisten yritysten maksukyky on kohentunut huomattavasti, ilmenee luottovakuutusyhtiö Atradiuksen tuoreesta ennusteesta.

Atradiuksen mukaan maksukyvyttömyyksien kasvu hidastuu tänä vuonna ja kääntyy selvään laskuun ensi vuoden puolella.

Viime vuonna 2025 maksukyvyttömyydet kasvoivat 12 prosenttia, mikä kuvasti edelleen haastavaa taloustilannetta yrityskentässä. Tänä vuonna kasvu on hidastunut vain kahteen prosenttiin, ja ennusteiden mukaan ensi vuonna 2027 maksukyvyttömyyksien määrä supistuu peräti 14 prosenttia.

– Data viittaa siihen, että pahimmat maksukyvyttömyyshaasteet ovat jo takana, ja yritykset sopeutuvat nopeasti muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin. Positiivinen käänne alkaa näkyä erityisesti pk-yritysten ja suurten yritysten välillä, kun riskienhallinta ja sopeutumiskyky vaikuttavat ratkaisevasti, sanoo Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala tiedotteessa.

Laitalan mukaan tämän vuoden ennustettu lasku maksukyvyttömyyslukemissa osoittaa, että markkinat ovat sopeutuneet korkojen nousuun, korkeisiin energiahintoihin ja kansainvälisiin kauppajännitteisiin.

– Vaikka talousympäristö on edelleen haastava, yritykset ovat oppineet hallitsemaan aiempia riskejä paremmin. Tämä luo pohjaa käänteelle, joka näkyy jo selvästi vuoden 2027 ennusteessa, Laitala jatkaa.

Atradiuksen mukaan maksukyvyttömyyksien lasku ensi vuonna ennakoi taloudellisen ympäristön normalisoitumista: inflaation ja energiahintojen odotetaan tasaantuvan, mikä tarjoaa keskuspankeille liikkumavaraa korkojen laskuun ja helpottaa yritysten rahoitusolosuhteita.

– Maksukyvyttömyyksien selvä lasku kertoo siitä, että Suomen talous on siirtymässä pois kriisivaiheesta kohti vakaampaa ja ennustettavampaa toimintaympäristöä. Yritykset ovat sopeutuneet viime vuosien haasteisiin, ja riskitaso on selvästi pienentymässä, vaikka epävarmuustekijöitä on edelleen ilmassa.

Hänen mukaansa Suomen yrityskentässä näkyy nyt merkkejä elpymisestä.

– Pitkäaikaiset haasteet, kuten koronapandemian aikaiset verovelat ja korkeat tuotantokustannukset, ovat edelleen läsnä, mutta yritykset sopeutuvat ja riskienhallinta paranee. Tämä on merkittävä signaali koko taloudelle, Laitala päättää.