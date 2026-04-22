Työttömyyden kasvu pysähtyi – Ekonomisti: Luvut jo rohkaisevia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 maaliskuussa 22 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli vuoden 2026 maaliskuussa 30 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,4 prosenttia.
Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen huomauttaa, että maaliskuun työttömyysluvuissa on nähtävillä jotain hyvääkin.
– Työttömyysaste ei enää nouse, vaan sen trendi on ollut marraskuusta asti sama 10,4 prosenttia. Työttömien määrä on myös vakautunut (vaikka toki +30 000 vuoden takaa), Pasi Sorjonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Samaan aikaan työllisten määrä laski hieman alas edellisestä kuukaudesta.
– Voi olla satunnaisvaihtelua, Sorjonen pohtii.
Tuoreita lukuja kommentoi myös Milttonin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.
– Lukuja voisi pitää melkein rohkaisevina, ellei suhdanne olisi ottanut uutta iskua, hän arvioi.
Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Brotherus huomauttaa, että työmarkkinoiden riskit ovat koholla. Hänen mukaansa taso on silti yhä vahva.
– Kolme neljästä työikäisestä töissä – parempi tilanne kuin 1991–2018. Hiipumista huipulta ja nyt riskit koholla, Brotherus kommentoi.
Riskeiksi hän nimeää suhdanneiskun sodasta sekä edessä olevan korkojen ja energian hinnannousun. Brotheruksen mukaan riskinä on lisäksi alityölliset, piilotyöttömät ja ”uudet työsuhteet punaisella”.