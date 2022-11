– Vallitsevassa koronatilanteessa pidämme ratkaisua erikoisena ja kohtuuttomana, Suomen Yrittäjät ry:n työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo tiedotteessa.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sairausvakuutuslain väliaikaisten säännösten jatkamisesta vuoden 2023 kesäkuun loppuun asti. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta jatkoa tartuntatautipäivärahan väliaikaiselle säännökselle.

Tämä muutos siirtäisi vastuun koronaviruksen hillitsemisestä ja kustannuksista työpaikoille. Suomen Yrittäjät vaatiikin, että tartuntatautipäivärahan myöntämistä koskevaa väliaikaista säännöstä jatketaan edelleen kesäkuun 2023 loppuun saakka.

– Päätös olla jatkamatta väliaikaista säännöstä palauttaa työpaikat vuoden 2022 alun tilanteeseen, jossa vallitsi epätietoisuus siitä, kenellä on velvollisuus turvata työntekijän toimeentulo erilaisissa koronatartuntoihin liittyvissä tilanteissa, Hellstén toteaa.

– Epäselvästä tilanteesta seuraa konflikteja työpaikoilla ja useimmiten todennäköisesti työnantajan velvollisuus maksaa työntekijän poissaolon palkkakustannukset ilman, että sitä mitenkään työnantajalle kompensoidaan. Tämä on kohtuutonta jo muutenkin haastavassa taloustilanteessa, hän jatkaa.

Hallituksen esityksen mukaan kesä-syyskuussa 2022 laboratoriotutkimuksissa koronatestejä on tehty Suomessa keskimäärin noin 26 000 kappaletta kuukaudessa. Toisaalta esimerkiksi viikoilla 42–43 koronatestejä tehtiin yli 68 000 ja niistä positiivisia oli 35 prosenttia eli jopa 24 000 kappaletta. Virus leviää siis edelleen suomalaisten keskuudessa.

Väliaikainen säännös toi helpotusta työpaikoille

Väliaikaisen säännöksen mukaan vakuutetulla on ollut nyt oikeus tartuntatautipäivärahaan silloin, kun hänellä on ollut luotettavasti todettu koronatartunta ja ansiotyöhön osallistuminen ei ole ollut suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia.

Oikeus on ollut myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on ollut luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole ollut suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on ollut tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Väliaikaisen säännöksen soveltaminen ei ole siten edellyttänyt tartuntatautilain nojalla tehtyä päätöstä työstä, varhaiskasvatuksesta ja oppilaitoksesta poissaolosta taikka karanteeni- tai eristämismääräystä.