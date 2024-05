Georgian tilanne on jännittynyt: Parlamentti äänestää pian agenttilaista

Valtavat mielenosoitukset Georgian pääkaupunki Tblisissä ovat jatkuneet maanantain vastaisen yön yli ja myös maanantaina.

Georgian parlamentti on käsitellyt viime viikkoina kiistanalaista lakiesitystä ”ulkomaisista agenteista”, joka muistuttaa arvostelijoiden mukaan läheisesti Venäjällä käytettyä lainsäädäntöä. Voimaan tullessaan laki määräisi 20 prosenttia tai enemmän rahoituksestaan ulkomailta saavat järjestöt ja mediat rekisteröitymään.

Georgian hallituksen perustelujen mukaan laki tarjoaisi avoimuutta ja suojaa ulkomaisten tiedustelupalvelujen vaikuttamisyrityksiä vastaan. Lain pelätään johtavan opposition ja toisinajattelijoiden vastaisiin sortotoimiin, Venäjän tapaan. Myös Euroopan unioni on arvostellut lakihanketta ja varoittanut, että sen voimaantulo voi vaikeuttaa Georgian toivomia neuvotteluja EU-jäsenyydestä.

Kymmenien tuhansien osallistujien mielenosoitukset ovat jatkuneet Tbilisissä jo viikkoja, ja maanantaina Georgian parlamentissa järjestetään lakiluonnoksen viimeinen käsittely.

Maanantain vastaisena yönä mielenosoitukseen kokoontui kansainvälisten uutistoimistojen mukaan noin 50 000 ihmistä. Yön aikana Georgian poliisi käytti mielenosoittajia vastaan vesitykkejä ja varoitti, että mielenosoittajia ryhdytään pidättämään, jos nämä yrittävät estää parlamentin toimintaa. Mielenosoittajia on kuitenkin Georgian median mukaan kokoontunut maanantaina myös parlamentin lähistölle.

Protestit ovat levinneet myös muihin Georgian kaupunkeihin. Uutismedia Publika kertoo, että esimerkiksi rannikkokaupunki Batumissa sijaitsevassa merenkulun akatemiassa hallinto on uhannut jättää opiskelijoiden arvosanat antamatta, jos nämä osallistuvat protesteihin. Opiskelijoita ei myöskään ole päästetty ulos osallistumaan paikallisiin tukimielenosoituksiin. Lukuisat georgialaiset korkeakoulut ovat ilmoittaneet menevänsä maanantaina lakkoon lakiesitystä protestoidakseen.

Georgian parlamentin on määrä äänestää ”agenttilain” hyväksymisestä tiistaina.

It is hard to watch this video from Georgia without tears. But the lesson here is invaluable: the only was to overcome russian tyranny is for all of us to stand together against it. Only together we will be able to overcome the russian evil. pic.twitter.com/ohT8nmEDF7

— Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) May 13, 2024