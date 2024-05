Arvio Sergei Shoigun siirrosta: Sota voi saada uusia kierroksia

Venäjän presidentti Vladimir Putinin uutisoidaan siirtäneen puolustusministeri Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi. Shoigun tilalle kerrotaan nostettavan aiemmin varapääministerinä toiminut Andrei Belousov.

Tämä on CNA-ajatuspajan analyytikko Julian Wallerin mukaan merkittävä asia.

Hän korostaa, että Shoigu siirtyy turvallisuusneuvostoon, josta on tullut yhä enemmän julkinen instituutio ja sovitteluelin Venäjän autoritaarisessa järjestelmässä.

– Tämä viittaisi siihen, että Putin ei pyri kitkemään Shoigua pois (maan sotilas- ja turvallisuuseliitistä), Waller toteaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mielestään muutoksissa on kyse osittain siitä, että Shoigulle annetaan näennäisesti merkittävä tehtävä, jotta hän pysyisi tyytyväisenä ilman pullikointia.

– Mutta se viittaa myös siihen, että Putin haluaa edelleen tavata Shoigua ja olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan säännöllisesti – oli syy sitten mikä tahansa, Waller sanoo.

Puolustusministerin vaihdoksella voi olla Wallerin mukaan useita seurauksia:

– 1) Venäjän Ukrainan-joukkojen komentaja, maan pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov voi mahdollisesti jäädä eläkkeelle 2) asevoimien komentorakenteissa ja kenraalikunnassa nähdään mahdollisesti muutoksia 3) syrjään joutuneen venäläiskenraali Sergei Surovikinin kunnia voidaan palauttaa.

Puolustusministeriksi nouseva Belousov on taustaltaan taloustieteilijä ja teknokraatti.

– Mutta hän kuuluu myös Putinin epäviralliseen ”ystäväryhmään”. Tämä käy järkeen, ja se on jopa välttämätöntä tehtävän hoitamiseksi. Hänen taustansa on mielenkiintoinen, koska se viittaa mahdolliseen mielenkiintoon johtamista ja tehokkuutta kohtaan, Julian Waller toteaa.

– Se, että joku on taloustieteilijä, ei tarkoita sitä, että hän keskittyisi ”taloustieteellisiin asioihin” puolustusministeriössä. Meidän on seurattava, mitä hän sanoo julkisissa esiintymisissään.

Wallerin mukaan uusi puolustusministeri on keskeinen siviililinkki Kremlin ja ylemmän tason sotilaseliitin välillä.

– Shoigusta ei pidetty, vaikka emme tiedä tarkkaan, kuinka laaja-alaista tämä oli. Joten Belousovilla voi olla edessään myös ”kuherruskuukausi”.

– Mutta tilanne voi hänen kannaltaan olla myös päinvastainen – hän astuu tehtävään suuren muutoksen saattelemana, mikä ärsyttää ihmisiä. Varsinkin, jos korkea-arvoisia upseereita siirretään samaan aikaan uusiin tehtäviin. Tämä voi johtaa joko siviili-sotilassuhteiden tasoittumiseen tai rypistymiseen. Se jää nähtäväksi.

Waller korostaa, että toistaiseksi ei ole ilmoitettu muista suurista vaihdoista tai muutoksista.

– Kohdennetummat ja rajoitetummat muutokset komentorakenteissa käyvät järkeen, jos Putin haluaa käyttää vain jonkin verran manuaalista ohjausta eliitin uudelleenjärjestelyprosessissa. Näin voidaan katsoa, kuinka järjestelmä toimii uuden puolustusministerin ja turvallisuusneuvoston sihteerin käsissä.

– On oleellista nähdä, kenet Belousov nimittää apulaispuolustusministereiksi, ja tapahtuuko puolustusministeriön rönsyilevässä institutionaalisessa koneistossa laajempi uudelleenjärjestely. Luvassa on suuria henkilöstömuutoksia – kysymys on siitä, kuinka paljon ja keitä se koskee.

Julian Wallerin mukaan puolustusministerin vaihtaminen hyökkäyssodan jatkuessa kolmatta vuotta – samaan aikaan kun Donbassin hyökkäysoperaatiot jatkuvat ja Harkovan alueella on avattu uusi rintamalohko – on merkki siitä, että Kreml aikoo jatkaa sotaa toistaiseksi.

– Kukaan ei periaatteessa vaihda siviili-sotilashierarkiansa ykköshahmoa juuri ennen (sotatoimien) loppua, vaan pikemminkin lisätäkseen sodan kierroksia tai päivittääkseen sisäisiä prosesseja.

