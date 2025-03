Valkoisen talon skandaali jatkuu: Toisessa viestiryhmässä puhuttiin Ukrainasta ja Venäjästä

Jemenin iskusuunnitelmista alkanut Valkoisen talon Signal-skandaali näyttää paisuvan, kertoo uutissivusto Wall Street Journal.

Kahden yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz on luonut ja ylläpitänyt myös useita muita arkaluonteisia kansallisen turvallisuuden keskusteluja Signal-viestisovelluksessa hallituksen jäsenten kanssa.

Virkamiehet viittaavat muun muassa erillisiin viestiketjuihin rauhan välittämisestä Venäjän ja Ukrainan välillä sekä sotilaallisista operaatioista.

Yhdysvaltain viranomaisten kerrotaan reagoineen shokilla The Atlantic -lehden paljastuksiin, joiden mukaan Trumpin kabinetin korkeammat jäsenet lähettivät yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia ja muuta todennäköisesti erittäin luottamuksellista tietoa Yhdysvaltain sotilaallisista iskuista Jemeniin Signalin ryhmäketjussa, johon oli vahingossa lisätty toimittaja.

Waltz viittasi aiemmin yhdessä viestissä myös muiden viestiketjujen olemassaoloon.

Trump on toistaiseksi päättänyt olla irtisanomatta Waltzia paljastusten vuoksi. Hänen asemansa Valkoisessa talossa on kuitenkin Wall Street Journalin lähteiden mukaan hataralla pohjalla.

NEW: “Two U.S. officials also said that Waltz has created and hosted multiple other sensitive national security conversations on Signal with cabinet members, including separate threads on how to broker peace between Russia and Ukraine as well as military operations.”

