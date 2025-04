Valkoisen talon sisäpiirissä muutos, edessä voi olla suuri diili Kiinan kanssa

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota otti kevään mittaan yhä kovempia kierroksia presidentti Donald Trumpin ilmoittamien massiivisten tariffien myötä. Kiina ilmoitti omista, yli sadan prosentin vastatulleistaan.

Donald Trump on toistuvasti vihjannut tavoittelevansa uutta sopimusta Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa ja kehunut valtiojohtajien kahdenvälisiä suhteita. Trump pohti Air Force One -lentokoneen kyydissä aiemmin huhtikuussa, etteivät Kiinan hallituksen edustajat ”vaikuta aivan tietävän”, miten kauppakiistassa päästäisiin neuvottelupöytään.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen uskoo, ettei Valkoisen talon Kiina-linja ole yksinomaan vihamielinen. Todellinen strategia voi olla moniulotteisempi kuin mitä viimeaikaisesta uutisoinnista voisi päätellä.

– Tässä on mukana tietynlainen kaksijakoisuus. Yhtäältä Yhdysvallat on selkeästi näillä tariffiliikkeillä ja muilla valinnut Kiinan päävastustajakseen. Eli näyttää siltä, että Kiina-vastaisuus on lisääntynyt. Mutta sitten hallinnon sisältä kuuluu ääniä siitä, että siellä osa tiukimmista Kiinan vastustajista eli ”Kiina-haukoista” on saanut kenkää viime aikoina, Teivo Teivainen sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Talouskysymyksissä kilpailu Kiinan kanssa tulee luultavasti jatkumaan kiivaana. Yhdysvallat pyrkii samalla heikentämään Pekingin vaikutusvallan lisääntymistä, jos tähän avautuu mahdollisuuksia.

– Samalla saattaa olla pragmaattista avoimuutta sille, että Taiwanin kaltaisissa turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä Trump saattaisikin olla avoin diiliin Kiinan kanssa. Se ei ole ollenkaan niin yksisilmäisen Kiina-vastaista kuin miltä se helposti näyttää, Teivo Teivainen toteaa.

– Joissakin asioissa saattaa löytyä yhteisymmärrystä. Vaikkapa niin, että ”me emme sitten kuitenkaan puutu siihen, jos te alatte Taiwanin suhteen tekemään peliliikkeitä. Jos sitten kun me – Grönlannin, Panaman suhteen, mitä näitä onkaan – alamme toimimaan omalla takapihallamme. Te sitten katsotte tätä läpi sormien”, Teivainen jatkaa.

Donald Trumpin toisen virkakauden alku on professorin mukaan luonut Kiinalle tilaisuuden nostaa omaa profiiliaan kansainvälisissä organisaatioissa, joista Trump vetäytyy.

Teivainen havaitsi vieraillessaan Kiinassa aiemmin keväällä, että Pekingissä lappaa tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri määrä muiden valtioiden johtajia. Monilla voi olla intressi kohentaa Kiina-suhteitaan, jos Yhdysvaltain kumppanuuteen ei voi enää luottaa.

Washingtonin ja Pekingin välisten suhteiden korjaamiseen löytyy merkittävää sisäpoliittista painetta Yhdysvalloista. Esimerkiksi suuret lentokonevalmistajat ovat lobanneet Valkoista taloa markkinoilla ilmaantuneiden ongelmien vuoksi.

– Talouskysymyksissä kilpailu on ilmeistä. Yhdysvallat näkee Kiinan pitkälti vastustajana, mutta turvallisuuspolitiikassa on enemmän nyansseja, Teivo Teivainen kiteyttää.

