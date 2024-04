Valkoisen talon ex-neuvonantaja: Pelotevaikutus pitää palauttaa voimalla

Iranin hyökkäysyritys oli osoitus Israelin ja Yhdysvaltojen pelotevaikutuksen epäonnistumisesta, arvioi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantajana aiemmin toiminut John Bolton.

Vaikka suuremmilta vahingoilta vältyttiin, jo yritys merkitsee suurta muutosta, hän toteaa CNN:lle antamassaan haastattelussa.

Palauttaakseen pelotteen Israelin on Boltonin mukaan iskettävä takaisin “paljon vahvemmin”.

– Vastustaja on saatava ymmärtämään, että kaikki hyöty mitä hyökkäyksellä saadaan, painaa vähemmän kuin vastatoimet, John Bolton sanoo.

Hänen mukaansa merkittävää oli se, että Iran ampui lennokkeja ja ohjuksia omalta maaperältään suoraan Israeliin.

– Mukana ei ollut ydinkärkiä, mutta ei voi koskaan tietää, onko niitä seuraavalla kerralla.

Hän painottaa, että Israelin vastatoimiin olisi kuuluttava mahdollisuus tuhota Iranin ydinaseohjelma.

– Toivon, ettei presidentti Joe Biden yritä saada (Israelin pääministeri) Benjamin Netanjahua luopumaan siitä, Bolton toteaa.

The Biden Administration bears significant responsibility for this Iranian attack because for 6 months it has ignored the Hamas assault on Israel as part of Iran's larger "ring of fire" strategy against Israel. pic.twitter.com/9y270Qv4yh

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 13, 2024