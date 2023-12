Valkoinen talo: Jos ajattelette, että hinta Ukrainan tukemisesta on korkea…

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa, että Ukrainan tukematta jättämisen hinta on liian kallis maksettavaksi. Kirbyn mukaan Ukrainan tappio toisi Venäjän aivan Naton kynnykselle.

– Jos ajattelette, että hinta Ukrainan tukemisesta on korkea, miettikää, miten kalliiksi se tulee kansakunnalle ja amerikkalaiselle verelle, jos meidän täytyy ryhtyä täyttämään viidennen artiklan velvoitteitamme, Kirby sanoi.

Kirbyn mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on odottanut koko sodan ajan, milloin lännen yhtenäinen tukirintama särkyy. Kirbyn mukaan Putin ei uskonut, että Nato pysyy yhtenäisenä, eikä hän liioin uskonut Yhdysvaltain pysyvään voimaan.

– Jos välitätte kansallisesta turvallisuudestamme, teidän on nähtävä Putin sellaisena kuin hän on sekä ymmärtää, että Ukrainan tukeminen on erittäin suuresti kansallisissa turvallisuusintresseissämme, kuten se on kaikkien eurooppalaisten kumppaneidemme turvallisuusintresseissä, Kirby sanoi.

Yhdysvallat on Ukrainan suurin tukija, mutta puolustustaistelun rahoittaminen on vaikeutunut, sillä republikaanit ovat kongressissa kieltäytyneet jatkamasta apua, elleivät demokraatit suostu kiristämään rajoituksia Yhdysvaltain ja Meksikon välisellä rajalla.