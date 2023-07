Valko-Venäjän Punainen Risti vahvistaa osallistuvansa ukrainalaislasten kyydityksiin

Valko-Venäjän Punaisen Ristin johtaja Dmitri Šavtsov kertoi maan valtiontelevisiossa, että järjestö osallistuu ukrainalaislasten siirtoihin eli kyydittämiseen Valko-Venäjälle.

Šavtsov vieraili Venäjän miehittämällä Luhanskin alueella Lysytšanskissa, josta Ukraina joutui vetäytymään heinäkuussa 2022. Hänen mukaansa lapset viedään Valko-Venäjälle ”terveyden parantamisen nimissä”.

– Valko-Venäjän Punainen Risti on ollut, on nyt ja tulee olemaan aktivinen osa sitä, sanoi Šavtsov.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on kehottanut kansainvälistä rikostuomioistuinta etsintäkuuluttamaan Savtšovin, joka on ”julkisesti tunnustanut lasten laittoman kyydittämisen miehitetyiltä Ukrainan alueilta”.

Kesäkuussa valkovenäläinen oppositiojohtaja, Valko-Venäjän entinen kulttuuriministeri ja suurlähettiläs Paviel Latuška kertoi toimittaneensa Kansainväliselle Punaiselle Ristille tiedot siitä, että 2 100 lasta 15 eri Venäjän miehittämästä ukrainalaiskaupungista on tuotu Valko-Venäjälle diktaattori Aleksandr Lukašenkon hyväksynnällä.

Valko-Venäjän viranomaiset on myöntänyt tuoneensa maahan ”terveyssyistä” yli 1000 ukrainalaislasta. Aiemmin julkaistu videoaineisto, josta Verkkouutiset on kertonut tässä, on näyttänyt, kuinka ukrainalaislapsista pyritään kasvattamaan Vladimir Putiniin uskovia ja Ukrainaa vihaavia kiihkokansallisia venäläisiä.

Kansainvälinen Punainen Risti on ottanut yhteyttä Valko-Venäjän Punaiseen Ristiin ja ilmaissut ”syvän huolensa” ja kehottanut ”lopettamaan vastaavankaltaisen toiminnan tulevaisuudessa”.