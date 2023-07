”Uudelleenkoulutusleiri” – video näyttää Ukrainasta viedyt lapset Valko-Venäjällä

Ukrainasta on viime syyskuun jälkeen viety ainakin noin 2150 lasta, jotka on sijoitettu vähintään neljälle leirille Valko-Venäjälle ja määrä on kasvussa. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph, jonka mukaan nuorimmat lapset ovat vain kuusivuotiaita.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa joukko kouluikäisiä lapsia kuuntelee valkovenäläisen artistikaksikon puhetta auditoriossa. Esiintyjät julistavat kuolemaa Joe Bidenille ja Volodymyr Zelenskyille, jonka jälkeen ”[Vladimir] Putin hallitsee koko Ukrainaa”.

Telegraphin mukaan video on kuvattu Dubravan parantolassa Minskin alueella, jonne lapsia on koottu leirille.

”Uudelleenkoulutusleireillä” lapsia aivopestään venäjämielisellä propagandalla, ja heidät yritetään saada tuomitsemaan Ukraina. Tottelemattomuudesta rangaistaan jopa väkivaltaisesti. Joissain tapauksissa lapsille, jotka lehden mukaan ovat 6-15-vuotiaita, on myös opetettu aseiden käyttöä.

AP-uutistoimisto kertoi kesäkuun lopussa, että valkovenäläisen opposition edustajan mukaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on hyväksynyt ukrainalaislasten pakkosiirrot Valko-Venäjälle.

Telegraphin mukaan kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle on toimitettu todisteita, jotka kytkevät Lukashenkan ja Valko-Venäjän korkeita virkamiehiä näihin rikoksiin.

Ukrainalaislapsia on pakkosiirretty tuhansittain myös Venäjälle, jossa niin ikään toimii uudelleenkoulutusleirejä. Osa lapsista on onnistu paikantamaan, mutta satoja on kateissa.

LUE MYÖS:

Venäjä pakottaa ukrainalaislapset kirjoittamaan kirjeitä sotilaille

I posted this video from a Belarus school camp yesterday.

Today, new details of the story emerged – the children are actually kidnapped Ukrainian children. There are more than 2,000 of them in Belarus – The Telegraph.

"'So that Biden and Zelenskyy die, and Putin prospers and… pic.twitter.com/uy9xnwigEN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 18, 2023