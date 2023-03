Valko-Venäjän partisaanijohtaja: Isku sotilaslentokentälle ei jää ainoaksi

Valko-Venäjän nykyhallintoa vastustava sotilaiden ja muiden turvallisuusviranomaisten vastarintaryhmä Bypolin johtaja Aljaksandr Azarav vahvistaa Viron yleisradio ERR:n haastattelussa, että hänen ryhmänsä oli tannoisen sotilaslentokenttäiskun takana.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin tuolloin video, jossa lennokki lentää pääkaupunki Minskin lähellä sijaitsevan Matshulishtshyn lentotukikohdan alueelle ja laskeutuu venäläisen A-50-tutkakoneen päälle. Toisen videon kerrotaan näyttävän itse iskun.

Verkkouutiset kertoi videoista tässä jutussa.

Azarav kertoo ERR:lle, että partisaanit onnistuivat suorittamaan lennokeilla kaksi räjähdystä.

– Räjähdykset eivät olleet suuria, joten siksi (satelliitti)kuvissa ei näy suuria vaurioita, ainoastaan tummia pisteitä.

Partisaanijohtajan mukaan isku oli jatkoa aiemmille rautatiehyökkäyksille. Ne eivät hänen mukaansa jää ainoiksi. Lisää on luvassa siihen asti, kunnes Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenka kaatuu ja luopuu vallasta.

– Lukashenka on sanonut, että hän ei lähde vapaaehtoisesti minnekään. Hänet voi viedä ulos vain jalat edellä, eli käytännössä kuolleena. Millainen vaihtoehto Valko-Venäjän kansalle siis jää? Vain aseellinen vastarinta, Azarav toteaa.

Bypolin päämaja on Puolan Varsovassa. Azaravin mukaan ihmiset Valko-Venäjällä odottavat oikeaa hetkeä diktaattorin kaatamiseen.

– Ne ihmiset, jotka osallistuvat toimintaamme, ovat valmiita aktiiviseen toimintaan. He eivät ole valmiita heiluttamaan lippua, mutta he ovat valmiita tuhoamaan lentokoneen. Ero on suuri, hän vertaa ryhmänsä toimintaa perinteiseen mielenosoittamiseen.

Hänen mukaansa Valko-Venäjällä on meneillään venäläistäminen.

– Valkovenäläisiä kouluja suljetaan. Jos puhut valkovenäjää, miliisi pidättää sinut ja saattaa vastuuseen ääriliikkeessä toimimisesta. Valko-Venäjän kansallisia symbolit nähdään ekstremisminä. Lainsäädäntöä muutetaan yhteneväiseksi Venäjän kanssa. Lisäksi Valko-Venäjän armeija on luovuttanut määräysvallan Venäjän asevoimien esikunnalle, Azarav väittää.