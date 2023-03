Videon kerrotaan näyttävän lennokin iskun Venäjän A-50-tutkakoneeseen

Valkovenäläiset ”partisaanit” ovat julkaisseet alta löytyviä videoita, joiden kerrotaan näyttävän venäläiseen A-50-tutkakoneeseen kohdistuvan iskun. Itsenäisen tutkijaryhmä Bellingcatin mukaan ensimmäisen videon on julkaissut Valko-Venäjän nykyhallintoa vastustava sotilaiden ja muiden turvallisuusviranomaisten vastarintaryhmä BYPOL.

Siinä lennokki lentää esteettä Matshulishtshyn lentotukikohdan alueelle, etenee pysäköityjen koneiden luokse ja laskeutuu kaikessa rauhassa A-50 massiivisen tutkan päälle.

Toisen videon taas kerrotaan näyttävän itse iskun. Siinä lennokki asettuu koneen vasemmalle puolelle ja lentää kohti sen kylkeä. Sitten yhteys katkeaa.

Yksityiskohdat iskusta ovat olleet hämärän peitossa ja koneen mahdollisia vaurioita on ollut vaikea päätellä satelliittikuvista. Mikäli kone vahingoittui vakavasti, on kyse merkittävästä iskusta Venäjän asevoimille. Koneita on käytössä vain muutamia ja niiden merkitys ilmavalvonnan kyvyille on suuri.

