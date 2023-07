Valko-Venäjän liikenneministeri menehtyi äkillisesti 47-vuotiaana

Valko-Venäjän liikenne- ja viestintäministeri Aljaksei Auramenko on kuollut. Hän menehtyi äkillisesti tiistaina 47-vuotiaana. Asiasta kertoi valkovenäläinen uutistoimisto BelTa.

Auramenkon kuolinsyytä ei ole tiedotettu julkisuuteen.

Kyseessä on toinen yllättävä ministerin kuolema Valko-Venäjällä reilun puolen vuoden sisällä. Marraskuussa 2022 ulkoministeri Vladimir Makei kuoli niin ikään äkillisesti ja tuntemattomasta syystä. Hän oli 64-vuotias.

Belarus transport and communications minister Aleksey Avramenko died suddenly, Belarus media report.

He was 47 years old. The cause of death was not disclosed.

This is a second sudden unexplained death of Lukashenko's officials in a year. In November 2022 Belarus foreign… pic.twitter.com/MpPHdh019p

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 5, 2023