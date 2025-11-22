Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valko-Venäjän raja ja piikkilankaa Puolasta katsottuna. AFP / LEHTIKUVA / WOJTEK RADWANSKI

Valko-Venäjä armahti 31 ukrainalaista – taustalla Donald Trumpin tekemä diili

Yhdysvallat luopui vastineena maan lentoyhtiölle asetetuista pakotteista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Valko-Venäjä on armahtanut 31 ukrainalaista osana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja maan diktaattori Aljaksandr Lukašenkan hyväksymää sopimusta, kertoo Kyiv Post.

Trump on kehottanut Lukašenkaa vapauttamaan poliittisia vankeja aikaisemminkin. Vastineena armahduksesta Yhdysvallat on luvannut luopua valkovenäläislentoyhtiö Belavialle asetetuista pakotteista. Tämä mahdollistaa lentoyhtiölle varaosien hankkimisen Boeing-lentokoneisiinsa.

Lukašenkan tiedottaja Natalia Eismont kommentoi päätöstä vähäsanaisesti maan valtiollisella televisiokanavalla.

– Presidentti on armahtanut 31 Ukrainan kansalaista, jotka tekivät rikoksia maa-alueellamme, Eismont tiivisti.

Eismont kertoi myös, että armahduksia pyysi alun perin Ukraina, ja että sopimuksen tavoitteena on myös ”luoda olosuhteet aseellisen konfliktin ratkaisemiseksi naapurivaltiossa”.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä syistä ukrainalaiset oli vangittu. Valko-Venäjän kuitenkin tiedetään vangitsevan säännöllisesti autoritääristä hallintoa kritisoivia hahmoja.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Valko-Venäjällä on vangittuna edelleen noin tuhatkunta poliittista vankia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)