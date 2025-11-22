Valko-Venäjä armahti 31 ukrainalaista – taustalla Donald Trumpin tekemä diili

Valko-Venäjä on armahtanut 31 ukrainalaista osana Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja maan diktaattori Aljaksandr Lukašenkan hyväksymää sopimusta, kertoo Kyiv Post.
Trump on kehottanut Lukašenkaa vapauttamaan poliittisia vankeja aikaisemminkin. Vastineena armahduksesta Yhdysvallat on luvannut luopua valkovenäläislentoyhtiö Belavialle asetetuista pakotteista. Tämä mahdollistaa lentoyhtiölle varaosien hankkimisen Boeing-lentokoneisiinsa.
Lukašenkan tiedottaja Natalia Eismont kommentoi päätöstä vähäsanaisesti maan valtiollisella televisiokanavalla.
– Presidentti on armahtanut 31 Ukrainan kansalaista, jotka tekivät rikoksia maa-alueellamme, Eismont tiivisti.
Eismont kertoi myös, että armahduksia pyysi alun perin Ukraina, ja että sopimuksen tavoitteena on myös ”luoda olosuhteet aseellisen konfliktin ratkaisemiseksi naapurivaltiossa”.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, mistä syistä ukrainalaiset oli vangittu. Valko-Venäjän kuitenkin tiedetään vangitsevan säännöllisesti autoritääristä hallintoa kritisoivia hahmoja.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Valko-Venäjällä on vangittuna edelleen noin tuhatkunta poliittista vankia.