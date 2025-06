Välirikko ei syntynyt tyhjästä – Elon Muskin käytös huolestutti Valkoista taloa pitkään

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja tämän näkyvän tukijan, miljardööri Elon Muskin välirikko on herättänyt viime päivien aikana kansainvälistä huomiota. Musk on omistamassaan viestipalvelu X:ssä vihjaillut Trumpin yhteyksistä edesmenneeseen, seksikaupasta syytettyyn liikemies Jeffrey Epsteiniin sekä pohtinut uuden puolueen perustamista. Presidentti on taas uhannut Muskia ”vakavilla seurauksilla” mikäli tämä siirtää rahallisen tukensa demokraateille. Trump on myös

Musk tuki Trumpin vaalikampanjaa jopa 250 miljoonalla dollarilla, ja toimi sittemmin hallinnon tehostamiseen pyrkivän vastaperustetun Doge-viraston johdossa. Musk jätti Trumpin hallinnon toukokuussa, ja vielä läksiäistilaisuudessa Trump ylisti tukijaansa.

Miljardöörin ja Trumpin lähipiirin välit ovat kuitenkin olleet kireät jo pidemmän aikaa, The Washington Post paljastaa. DOGE-viraston ajamat rajut leikkaukset ja irtisanomiset herättivät närää muissa Trumpin nimittämissä ministereissä ja virkamiehissä, joille omaan toimialaan kohdistuvat toimet usein tulivat yllätyksenä. Musk alettiin republikaanipuolueessa nähdä kevään mittään yhä suurempana poliittisena taakkana

Musk, maailman rikkain mies, oli myös keskeisissä asiakysymyksissä eri linjoilla tukemansa presidentin kanssa. Musk arvosteli julkisesti Trumpin laajaa tullipakettia, nimittäen X-tilillään presidentin kauppaneuvonantajaa Peter Navarroa ”ääliöksi”. Musk vetosi myös yksityisesti suoraan Trumpiin tullien perumiseksi.

The Washington Postin mukaan Musk ajautui huhtikuussa jopa käsirysyyn valtiovarainministeri Scott Bessentin kanssa. Trumpin ex-neuvonantaja Steve Bannonin mukaan Musk ja ministeri riitelivät presidentin työhuoneessa pidetyn kokoukseen jälkeen. Bessent kutsui Muskia ”huijariksi” joka ei ollut onnistunut löytämään lupaamiaan leikkauskohteita, jolloin Musk iski olkapäänsä Bessentin kylkeen ”rugby-pelaajan” tavoin. Bannonin mukaan Bessent vastasi lyömällä Muskia. Trump paheksui Muskin käytöstä, Bannon kertoo.

Musk ilmoitti huhtikuussa aikovansa vetäytyä politiikasta keskittyäkseen liiketoimiinsa. Hän koki Trumpin avustajakunnan taholta vielä yhden nöyryytyksen, kun Muskin Nasan johtajaksi ajaman Jared Isaacmanin ehdokkuus vedettiin toukokuun lopussa pois. Avaruuden valloittamisesta unelmoivalle Muskille kyse oli suuri isku, lehti kertoo. Isaacman on aikaisemmin tukenut myös demokraattipoliitikkoja, ja Muskin vastustajat hallinnossa käyttivät tätä tietoa hyväkseen ylipuhuessaan Trumpin vetämään ehdokkuuden pois.

Vain päiviä Trumpin hallinnosta vetäydyttyään Musk ryhtyi julkisesti yhä kiivaammin arvostelemaan Trumpin ”suureksi ja kauniiksi laiksi” kuvailemaa verolakipakettia. Erimielisyydet eskaloituivat nopeasti julkiseksi välirikoksi, eikä entiseen ole paluuta, Valkoisesta talosta kerrotaan.