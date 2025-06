Elon Muskilta yllätysveto: Olisiko aika perustaa uusi puolue?

Miljardööri Elon Musk julkaisi torstaina viestipalvelu X:ssä kyselyn, jossa hän tiedusteli yli 200 miljoonalta seuraajaltaan, olisiko aika perustaa uusi puolue, joka ”todella edustaa 80 prosenttia keskellä”. Asiasta uutisoivat kansainväliset mediat.

Tämän jälkeen Musk vastasi sosiaalisessa mediassa julkaistuun viestiin, jossa esitettiin väite siitä, että republikaanit joutuvat mahdollisesti valitsemaan puolensa Muskin ja presidentti Donald Trumpin välillä.

– Ai niin, ja hieman ajattelemisen aihetta, kun he pohtivat tätä kysymystä: Trumpilla on 3,5 vuotta presidenttinä jäljellä, mutta minä olen täällä yli 40 vuotta, Musk kirjoitti.

Tapahtumien taustalla on Muskin ja Trumpin ajautuminen torstaina ennennäkemättömään julkiseen sanasotaan. Sen perusteella näyttää siltä, että yksi Yhdysvaltain politiikan voimakkaimmista liittolaisuuksista olisi päättymässä.

Presidentti Trump ja miljardööri Musk ottivat voimakkaasti yhteen sosiaalisen median alustoillaan pitkin torstaita. Presidentti esitti ajatuksen, että teknologiamiljardöörin hallituksen kanssa solmimia sopimuksia pitäisi irtisanoa.

Musk esitti sosiaalisessa mediassa väitteen, että Trumpin nimi olisi niin kutsutuissa Epstein-asiakirjoissa. Pahamaineista, jo edesmennyttä, liikemies Jeffrey Epsteinia syytettiin muun muassa seksikaupasta ja kymmenien naisten ja alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Yhteenoton taustalla on Muskin toistuva arvostelu Trumpin kongressissa ajamaa suurta veropakettia vastaan. Musk on vaatinut lakipaketin perumista ja väittänyt, että se mitätöisi suuren osan hänen niin kutsutun hallinnon tehokkuusministeriön (Doge) työstä leikata liittovaltion menoja.

Trump sanoi olevansa ”erittäin pettynyt” Muskiin tämän toistuvan arvostelun seurauksena. Musk lopetti viime viikolla työnsä Trumpin hallinnossa.

Musk kirjoitti myös viestipalvelu X:ssä, ettei Trump olisi voittanut viime vuoden vaaleja ilman häntä. Musk sanoi Trumpin olleen kiittämätön sen jälkeen, kun Teslan toimitusjohtaja käytti satoja miljoonia dollareita auttaakseen Trumpia presidentinvaaleissa.

Muskin johtaman sähköautonvalmistaja Teslan markkina-arvo koki torstaina ennätyksellisen suuren päivälaskun: yhtiön osakekurssi laski 14 prosenttia, joka pyyhki yhtiön markkina-arvosta pois 153 miljardia dollaria, uutisoi Financial Times.

Sijoittajat pelästyivät varsinkin Trumpin heittoa siitä, että hallinto voisi irtisanoa sopimukset Muskin kanssa. Torstain jälkeen Teslan osakekurssi on laskenut 25 prosenttia vuoden alusta.

– Helpoin tapa säästää rahaa budjetissamme, miljardeja ja taas miljardeja dollareita, on irtisanoa Elonin valtion tuet ja sopimukset, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan.

Musk vastasi välittömästi presidentin julkaisuun X:ssä.

– Presidentin hallituksen sopimusteni peruuttamisesta antaman lausunnon johdosta SpaceX aloittaa Dragon-avaruusaluksensa purkamisen välittömästi.

Dragon on miehittämättömiin avaruuslentoihin tarkoitettu avaruusalus, jota on käytetty Kansainvälisen avaruusaseman (ISS) huoltamiseen.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025