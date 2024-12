Valioon kohdistui tietomurto, yli 5000 työntekijän tiedot voineet vuotaa

Valion Suomessa toimivien tytäryhtiöiden ja maidontuottajaosuuskuntien henkilöstön tietoihin on kohdistunut tietoturvahyökkäys torstaina 12. joulukuuta, yhtiö tiedottaa.

Tapauksen tutkinnan yhteydessä Valio on saanut selville, että hyökkääjä on mahdollisesti saanut haltuunsa kaikkien Valion Suomessa työskentelevien työntekijöiden ja maidonhankintaosuuskuntien työntekijöiden nimen, henkilötunnuksen, palkkatiedot ja tilinumerotietoja. Tietomurron kohteena on tämän hetken tietojen mukaan yli 5000 Valion, Suomessa toimivien tytäryhtiöiden ja osuuskuntien henkilöstöä Suomessa.

Tämän lisäksi hyökkääjä on mahdollisesti saanut haltuunsa arviolta tuhannen Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja Valion Eläkekassan vakuutettujen ja etuudensaajien henkilötunnuksia, palkkatietoja sekä etuuskäsittelyyn liittyviä terveystietoja.

Valio tiedottaa, että yhtiö on ryhtynyt välittömästi estämään vahinkoja tietojärjestelmissään. Hyökkäys saatiin nopeasti keskeytettyä Valion kattavien tietoturvajärjestelmien ja -käytäntöjen avulla. Hyökkääjä on käyttänyt hyväkseen kolmannen osapuolen palveluita tai järjestelmiä ja päässyt Valion järjestelmään murtamalla it-palvelukumppanin käyttäjätunnuksen.

– Valio ei valitettavasti pysty tekemään identiteettivarkauksilta suojaavia toimenpiteitä yksityishenkilöiden puolesta. Tietomurron kohteeksi joutuneet voivat itse ehkäistä väärinkäytöksiä ja mahdollisia identiteettivarkauksia kieltojen avulla. Informoimme henkilökohtaisesti kaikkia, joiden tietoja on mahdollisesti varastettu ja olemme avanneet puhelinpalvelun sekä verkkosivun tietomurron kohteiksi joutuneille. Ohjeistamme kuinka toimia tilanteessa. Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta, sen aiheuttamasta huolesta ja mahdollisista seurauksista, sanoo Valion lakiasiainjohtaja Juha Hölttä tiedotteessa.

Tietomurto ei koske Valion tilaus-toimitusketjua, Valio.fi-sivuja eikä Valion muita verkkosivustoja tai Valion reseptisovellusta.

Henkilökohtaisten tietojen joutuminen rikollisen käsiin voi aiheuttaa tietoturvarikoksen kohteelle esimerkiksi identiteettivarkauksia, jolloin henkilötunnuksen ja muiden henkilötietojen avulla rikolliset voivat yrittää hakea lainaa tai tehdä rekisteröidyn nimissä muita petoksia kuten verkkokauppaostoksia.

Valio suhtautuu tietoturva- ja tietosuoja-asioihin hyvin vakavasti. Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja Traficomille sekä rikosilmoitus poliisille. Tässä vaiheessa asia on tiedossa poliisilla, ja tietomurrosta on käynnistetty esitutkinta.