Verkkouutiset

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja kokoomusedustaja Heikki Autto (oik.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 7. marraskuuta 2025., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Valiokunta ylimääräiseen kokoukseen – Grönlanti kuumin kysymys

Heikki Autto toteaa agendan voivan muuttua vielä ennen tiistaiaamua.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) sanoo, että tiistaisen kokouksen asialista voi vielä elää riippuen maailmanpolitiikan käänteistä. Autton johtama valiokunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen huomenna tiistaina eduskunnassa.

– Maailman tilanne on tällä hetkellä sen verran sekava, että tietysti uutta voi ilmetä vielä ennen huomista kokoustakin, Autto sanoo Verkkouutisille.

Kokouksessa on tarkoitus käydä läpi voimakkaassa muutoksessa olevaa maailman tilannetta ja sen vaikutusta Suomen puolustukseen. Samalla Autto korostaa, että Suomen puolustuksen näkökulmasta meillä ei ole ”mitään akuuttia hätää”.

Kokouksen asialistalla ovat ainakin Suomenlahden kaapelirikko, neuvottelut Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi Ukrainassa sekä Grönlannin tilanne, jota Autto luonnehtii tällä hetkellä ”ehkä maailmanpolitiikan kuumimmaksi kysymykseksi”.

– Se myös Suomelle osana liittokuntaa voi tuoda puolustusnäkökulmaan vaikuttavia asioita, toteaa Autto viitaten esimerkiksi Suomen päätökseen lähettää Grönlantiin kaksi yhteysupseeria tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin ja olosuhteisiin.

Jatkossa kyse voi olla siis siitä, onko Suomella tuotavissa lisäarvoa Grönlannin turvallisuuteen liittyen omalla läsnäolollaan. Tätä ennen Yhdysvaltojen painostus Grönlannin suhteen on käytännössä saatava ratkaistua.

Julkisuudessa on puhuttu Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tulkinneen väärin kahdeksan Nato-maan päätöstä –  mukaan lukien Suomi – lähettää sotilaita Grönlantiin tarkoituksena vahvistaa arktista turvallisuutta. Seurauksena ovat tulliuhkaukset. Miten aiotte tästä keskustella? 

Autto viittaa Sveitsin Davosissa kokoontuvaan talousfoorumiin, jossa Yhdysvaltojen presidentti on myös paikalla.

– Varmasti on juuri näin, että kuten presidentti Trump omassa sosiaalisen median viestissäänkin toi esiin, että hän ei ymmärrä, mitä nämä eurooppalaiset joukot siellä Grönlannissa tekisivät, niin on hyvä, että hän pääsee suoraan keskustelemaan eurooppalaisten johtajien kanssa siitä, millä tavoin Nato-liittokunta yhdessä on vahvempi ja eurooppalaiset haluavat tukea myös Yhdysvaltojen turvallisuutta osana liittokuntaa, Autto katsoo.

Puolustusvaliokunnan tiistain kokoukseen saapuu puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

