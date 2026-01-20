Valiokunta Grönlannin tilanteesta: Suomen kanta on selvä

Eduskunnan puolustusvaliokunta keskusteli tiistaina ajankohtaisista asioista puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kanssa. Esillä olivat muun muassa Suomenlahden kaapelirikot, Grönlannin tilanne sekä Ukrainan tukeminen. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ja varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) kertoivat kokouksen sisällöstä medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Autton mukaan valiokunta koottiin koolle poikkeuksellisesti, sillä maailmanpolitiikan tapahtumilla on välillisesti vaikutuksia myös Suomen puolustukseen. Kokous kesti noin kaksi tuntia.

Hänen mukaansa valtaosa keskustelusta koski Grönlannin tilannetta. Aihe on ollut runsaasti esillä, sillä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut alueen liittämistä Yhdysvaltoihin.

Varapuheenjohtaja Mikko Savolan mukaan Suomen kanta asiaan on selvä.

– Me tuemme Tanskan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia. Grönlannin tulevaisuudesta päättäminen kuuluu Grönlannille ja Tanskalle itselleen, ei kenellekään muulle, Savola painotti.

Trump on tehostanut Grönlanti-vaatimuksiaan myös tulliuhkauksilla, jotka koskisivat myös Suomea. Uhkausten osalta tilanne on Autton mukaan diplomaattisesti epäselvä.

Tilaisuudessa Autto myös totesi, että puolustusliitto Naton viides artikla on edelleen voimassa. Se tarkoittaa sitä, että hyökkäys yhtä Nato-maata vastaan olisi käytännössä hyökkäys koko liittoumaa vastaan. Artikla olisi voimassa myös tilanteessa, jossa Nato-maa hyökkäisi toiseen Nato-maahan.

Aihe on herättänyt keskustelua siksi, että joissakin skenaarioissa Yhdysvaltojen on pelätty ottavan Grönlannin haltuunsa sotilaallisesti.

Tiedotustilaisuudessa Autto kuitenkin huomautti, ettei Yhdysvallat ole kohdistanut sotilaallista uhkaa Grönlantiin.

– Toistaiseksi tässä on käytetty sanan säilää ja kauppapoliittisia uhkauksia, Autto huomautti viitaten muun muassa Trumpin tulliuhkauksiin.

Suomen omaa turvallisuustilannetta Savola kommentoi toteamalla, että meidän pitää jatkossakin huolehtia omasta puolustuksestamme ja riittävästä reservistä. Tästä on hänen mukaansa eduskunnassa vahva yhteisymmärrys.