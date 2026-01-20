Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Amerikkalaisia sotilaita harjoituksessa Rovajärvellä Suomessa. LEHTIKUVA / JOUNI PORSANGER

Valiokunnan puheenjohtaja: Yhteistyö USA:n kanssa jatkuu vakaalla pohjalla

Heikki Autton mukaan kiista Grönlannista ei horjuta puolustusyhteistyötä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen puolustusyhteistyö jatkuu vakaalla pohjalla, eikä Grönlannin ympärille syntynyt diplomaattinen kiista horjuta kahdenvälisen puolustussuhteen perustaa.

– Ulkopoliittisia ja diplomaattisia teemoja on yhdistetty puolustuskysymyksiin tavoilla, jotka eivät liity toisiinsa. Yhteistyö etenee silti sovitulla tavalla. Suomella on käynnissä merkittäviä asehankintoja ja puolustusyhteistyöprojekteja, ja niiden toteutuminen on sekä Suomen että koko Naton eurooppalaisen pilarin kannalta tärkeää, Autto sanoo.

Autton mukaan Suomen lähtökohtana Grönlannin kiistassa on kansainvälinen oikeus ja YK:n peruskirja.

– Vain grönlantilaiset ja Tanskan kuningaskunta voivat päättää Grönlannin valtioyhteydestä. Suomi tukee kansainvälistä oikeutta ja Tanskan suvereniteettia.

Puolustusvaliokunta sai tiistaina katsauksen ajankohtaisiin turvallisuuspolitiikan kysymyksiin puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.).

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)