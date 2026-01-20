Valiokunnan puheenjohtaja: Yhteistyö USA:n kanssa jatkuu vakaalla pohjalla

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Heikki Autton (kok.) mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen puolustusyhteistyö jatkuu vakaalla pohjalla, eikä Grönlannin ympärille syntynyt diplomaattinen kiista horjuta kahdenvälisen puolustussuhteen perustaa.

– Ulkopoliittisia ja diplomaattisia teemoja on yhdistetty puolustuskysymyksiin tavoilla, jotka eivät liity toisiinsa. Yhteistyö etenee silti sovitulla tavalla. Suomella on käynnissä merkittäviä asehankintoja ja puolustusyhteistyöprojekteja, ja niiden toteutuminen on sekä Suomen että koko Naton eurooppalaisen pilarin kannalta tärkeää, Autto sanoo.

Autton mukaan Suomen lähtökohtana Grönlannin kiistassa on kansainvälinen oikeus ja YK:n peruskirja.

– Vain grönlantilaiset ja Tanskan kuningaskunta voivat päättää Grönlannin valtioyhteydestä. Suomi tukee kansainvälistä oikeutta ja Tanskan suvereniteettia.

Puolustusvaliokunta sai tiistaina katsauksen ajankohtaisiin turvallisuuspolitiikan kysymyksiin puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.).