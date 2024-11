Valeri Zaluzhnyin synkkä arvio: Kolmas maailmansota alkoi vuonna 2024

Ukrainan Britannian-suurlähettiläs, entinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi uskoo, että Venäjän itsevaltaisten liittolaisten osallistuessa Ukrainan vastaiseen sotaan voidaan puhua kolmannesta maailmansodasta, joka on alkanut tänä vuonna, kertoo Euromaidanpress.

Zaluzhnyin mukaan kahden valtion välinen sota on laajentunut koskemaan useita valtioita suoran aineellisen tuen kautta. Hän toteaa, että Ukrainan kohtaama uhka on monikansallista alkuperää.

– Vuonna 2024 Ukraina ei enää kohtaa Venäjää. Ukrainan edessä on sotilaita Pohjois-Koreasta. Ollaan rehellisiä. Iranilaiset Shahedit tappavat siviilejä Ukrainassa aivan avoimesti. Pohjois-Koreassa valmistettuja ohjuksia lentää Ukrainaan, ja he puhuvat tästä avoimesti. Kiinalaisia kranaatteja räjähtää Ukrainassa ja kiinalaisia osia käytetään venäläisissä ohjuksissa, Zaluzhnyi luetteli.

Zaluzhnyin mukaan useimmat sotilaat olisivat samaa mieltä siitä, että kaikki edellä luetellut tekijät antavat aiheen sanoa, että maailmansota on alkanut ja maailman pitäisi valmistautua siihen.

– Mitä on odotettu niin kauan, se on jo alkanut. Mutta haluan sanoa, että Jumala itse antaa mahdollisuuden, ei vain Ukrainalle, vaan myös koko maailmalle, jotta meillä on vielä aikaa tehdä oikeat johtopäätökset, hän sanoi.

Zaluzhnyin mukaan kaikki voidaan edelleen pysäyttää Ukrainan alueella.

– Mutta jostain syystä kumppanimme eivät halua ymmärtää tätä. On selvää, että Ukrainalla on jo liikaa vihollisia. Ukraina selviytyy teknologialla, mutta ei tiedetä, pystyykö se voittamaan tämän taistelun yksinään.