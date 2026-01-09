Valemaaleja tutkaan – tämä kone lamautti Venezuelan ilmapuolustusta

Yhdysvallat lähetti viikonloppuna yli 150 sotilaskonetta Venezuelan ilmatilaan osana operaatiota, jolla presidentti Nicolas Maduro kaapattiin helikopteriin ja kuljetettiin tuomioistuimen eteen New Yorkissa.

Merkittävässä roolissa olivat elektroniseen sodankäyntiin suunnitellut EA-18G Growler -hävittäjät. Ne ovat erikoisversioita laivaston F/A-18F Super Hornet -hävittäjistä.

Zapper-lempinimellä tunnetun laivueen Growlerit auttoivat lamauttamaan Venezuelan ilmapuolustukset ennen helikopterien lentoa pääkaupunki Caracasiin. Asiantuntijoiden mukaan elektronisen sodankäynnin painoarvo oli laskenut kylmän sodan päättymisen jälkeen, mutta sen massiivinen käyttö Ukrainan sodassa on jälleen nostanut aiheen esille.

Tehtävään suunnitellut koneet käytännössä suojaavat tai häiritsevät viestintää, tutkia ja muita signaaleja. RUSI-ajatuspajan tutkija Thomas Withington sanoo Wall Street Journal -lehdelle, että Growlerit todennäköisesti paikansivat Venezuelan tutkia, häiritsivät niitä ja samalla lamauttivat asevoimien viestiliikennettä.

Growler pystyy luomaan vastapuolen tutkassa näkyviä valemaaleja seuraamalla tutkan lähettämiä pulsseja ja lähettämällä niitä takaisin. Kone on lisäksi varustettu ohjuksilla, jotka hakeutuvat tutkasignaaliin.

Venezuelan ylle lähetettiin myös F-22-, F-35- ja F-18-hävittäjiä, B-1-pommikoneita ja drooneja. Vain yksi lentokone kärsi vaurioita, mutta pystyi palaamaan takaisin. Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat Maduron suojaosastosta yli 30 kuubalaista.

Venezuelan neuvosto- ja venäläisvalmisteiset, melko ikääntyneet ilmapuolustusjärjestelmät olivat täysin tehottomia hyökkäystä vastaan. Maalla tiedettiin olleen Venäjän toimittamia S-300-ohjusjärjestelmiä ainakin 12 kappaletta. Sama asejärjestelmä oli käytössä Iranilla ennen kuin Israel tuhosi niistä kaikki viime vuonna.

Osa Venezuelan tutkajärjestelmistä oli kiinalaisvalmisteisia, mutta ilmeisesti vanhempia malleja.

Yhdysvaltain entinen ilmavoimaministeri Frank Kendall huomauttaa, että elektronisen sodankäynnin merkitystä ei usein ymmärretä. Se jää helposti muiden hävittäjien tai sota-alusten varjoon.

– Mutta se on kriittisen tärkeää, kuten Ukrainassa on nähty, Kendall sanoo.