Yhtä petoksen tehneistä liikemiehistä pidätyshetkellä. KUVA: SBU

Valekouluja ja luksusautoja – näin sadat ukrainalaiset yrittivät vältellä asepalvelusta

  • Julkaistu 13.09.2025 | 15:03
  • Päivitetty 13.09.2025 | 15:05
  • Ukraina
Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU paljasti hämmentävän juonen.
Ukrainan tiedustelupalvelu SBU kertoo Telegramissa paljastaneensa suuren operaation, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa sadoille asevelvollisille asepalveluksen välttely mitä erikoisimmalla tavalla.

Operaation takana oli ryhmä liikemiehiä, jotka perustivat Kiovaan yhteensä yhdeksän yksityislukiota. Tämän jälkeen ryhmä palkkasi lukioihin ”opettajia”, jotka sitten saivat opetushenkilökuntana vapautuksen asepalveluksesta.

Todellisuudessa lukiot olivat olemassa vain paperilla. Niillä ei ollut osoitteita, eivätkä lukion opettajat opettaneet yhtään mitään. Heidän ei kuitenkaan työpaikkansa vuoksi tarvinnut astua palvelukseen.

Yhteensä vapautuksen hankki valelukioiden opettajan viran kautta yli 200 ihmistä

Ryhmä veloitti opettajan virasta 3 000 dollaria (noin 2 550 euroa). Lisäksi opettajien oli maksettava ryhmälle joka kuukausi noin 400 euron korvaus työsopimuksen jatkamisesta. Rahat taas ohjattiin ryhmän jäsenille sekä fiktiivisten koulujen ”johtajille”.

Tienaamansa rahat ryhmä käytti muun muassa luksusautoihin ja Kiovan keskustassa sijaitseviin asuntoihin.

SBU pääsi kuitenkin nopeasti liikemiesten jäljille. Turvallisuuspalvelu suoritti kotietsintöjä, joissa paljastui sinettejä ja asiakirjoja, jotka paljastivat ryhmän juonen.

– Tällä hetkellä poliisit ovat pidättäneet operaation organisoijan, hänen tilintarkastajansa sekä yhden valelukion johtajan, SBU kertoo tiedotteessaan.

Ryhmän jäseniä syytetään nyt Ukrainan asevoimien toiminnan hankaloittamisesta. Mikäli heidät todetaan syyllisiksi, voi heillä olla edessään kahdeksan vuoden vankeusrangaistus.

