Vale-eläinlääkäri poisti koirilta hampaita

Helsingin poliisilaitos on siirtänyt syyteharkintaan kaksi samaan yritykseen liittyvää esitutkintaa.

Poliisi on tutkinut kahta tapausta, joissa yrityksen työntekijä on poistanut hampaita koirilta ilman puudutusta. Henkilö, joka on poistanut hampaita, ei ole eläinlääkäri.

– Hampaiden poiston saa suorittaa ainoastaan eläinlääkäri, minkä vuoksi toinen rikosnimike on luvaton eläinlääkäriammatin harjoittaminen. Hampaiden poisto ilman puudutusta on aiheuttanut koirille kipua, minkä takia yhtä henkilöä epäillään myös eläinsuojelurikoksesta, perustelee tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen.

Hampaiden poistoa on ehdotettu asiakkaille koirien hammaskiven poiston yhteydessä. Asiakas on hyväksynyt hampaiden poiston, joka on toteutettu epäammattimaisesti.