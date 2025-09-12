Vakoiludroonit vaanivat Naton kohteita

Venäjän väitetään tarkkailleen Nato-maiden huoltoväyliä ja Ukrainaan toimitettavaa tukea vakoilulennokeilla, joista osa on mahdollisesti valmistettu Iranissa.
New York Times -lehden haastattelemien sotilaslähteiden mukaan taustalla on Moskovan pyrkimys laajentaa vakoiluaan länsimaita vastaan ja tukea sabotaasioperaatioita Euroopassa.
Droonilentoja on havaittu muun muassa Saksan Thüringenissä. Yhdysvaltain laivaston Navy Seal -erikoisjoukkojen upseeri evp. Chuck Pfarrer pitää Venäjän toimintaa härskinä ja arvioi sen olevan merkki hybridisodankäynnin vaarallisesta laajenemisesta.
– Epäilyksenä on, että drooneja laukaistaan Itämerellä kulkevilta aluksilta. Ne eivät ole vain pieni vaiva vaan edistyneitä vakoilutyökaluja, Pfarrer toteaa Kyiv Post -lehden julkaisemassa analyysissa.
Saksan tiedustelupalvelun mukaan lennokit ovat keränneet kriittistä tietoa Ukrainaan virtaavan tuen logistiikasta. Tämä voi mahdollistaa huoltoketjujen paikallistamisen ja Puolan kautta kulkevan materiaalin häiritsemisen. Droonit tekevät kuvamateriaalin lisäksi signaalitiedustelua Naton tukikohtien lähellä.
– Ilmatilaloukkausten mittakaava on järkyttävä. Tammi-maaliskuussa Saksan yllä havaittiin 536 tuntematonta droonia yhteensä 270 eri tapauksessa. Venäjän operaatiot ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, sillä kohteiden yllä voi lentää samanaikaisesti useita drooneja, evp-upseeri sanoo.
Ainakin 55 tapauksessa Venäjän droonien parvet ilmestyivät sotilastukikohtien ja kriittisen infrastruktuurin ylle yöaikaan. Lentoja ei ole tehty sattumanvaraisissa paikoissa. Eräänä kohteena on ollut Schwesingin lentotukikohta, jossa ukrainalaisia sotilaita koulutetaan käyttämään Patriot-ilmapuolustusjärjestelmiä.
Saksa on ilmoittanut tehostavansa droonintorjuntaa asevoimien kohteissa ja käyttämällä muun muassa HP47-häirintälaitteita.
Chuck Pfarrerin mukaan toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä, vaan pikemminkin paljastaneet kriittisen aukon Saksan ilmapuolustuksessa. Maan hallitus ehdotti tammikuussa lakimuutosta, joka antaisi asevoimille valtuudet tuhota epäilyttävät lennokit.
Asiantuntijan mukaan Kreml kartoittaa viesti- ja huoltoyhteyksien lisäksi Naton sensoreita, ilmapuolustusjärjestelmiä ja komentopisteitä.
– Venäjän sota Ukrainassa ulottuu kauas taistelukenttää pidemmälle ja uhkaa Euroopan turvallisuuden ydintä, evp-upseeri varoittaa.