Väkivalta jatkuu Venäjän miehittämillä alueilla

Kaappaukset ja kidutukset ovat arkipäivää Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Melitopolin kaupungissa asukkaat tunnistavat sotilaat pelkän äänen perusteella, vaikka heidän kasvonsa on peitetty. Kyiv Independent -lehti haastatteli useita venäläissotilaiden kaappaamia uhreja Melitopolin alueella.

Marina kertoo tunnistaneensa hänen kaappaajansa vaikka hänen päänsä ylle oli laitettu musta kangassäkki. Samat sotilaat olivat aiemmin tunkeutuneet hänen kotiinsa jo aiemmin pyytäen rahaa heidän omistamasta autosta. Pariskunta ajoi autolla tilalleen. Maksun maksettuaan he ajattelivat, että sotilaat olisivat jättäneet heidän rauhaan. Toisin kävi. Samat sotilaat tulivat uudelleen heidän kotiin ja tällä kertaa Marina tiesi, että he tulivat hakemaan hänet. Tilanteesta huolimatta, hän ei peitellyt ukrainamielisyyttään.

– Jos he eivät pidä jostain henkilöstä, ne vievät henkilön autoonsa ja kaappaavat hänet, Marina kertoo haastattelussa.

Häntä pidettiin tutkintavankeudessa keskusteluja varten. Näissä keskusteluissa yksi kysyi kysymyksiä ja toinen hakkasi. Iskuja sateli silloin, kun vastaukset eivät kuulustelijoita miellyttäneet.

– He uhkasivat murtaa nenäni, hakata minut lattialle ja antaa minut tšetšeeni-joukkojen ”viihdykkeeksi”, Marina kertoo.

Häntä pidettiin tutkintavankeudessa 22 päivän ajan.

Melitopolin syrjäytetyn pormestarin Ivan Fedorovin mukaan yli 1000 ihmistä on kaapattu venäläisjoukkojen toimesta ja heidät on viety ”kuulusteltavaksi”. Pormestarin mukaan yli 500 ihmistä on yhä kateissa. Ihmiset eivät uskalla aiheesta pelon vuoksi paljon puhua.

Miehitetyillä alueilla rahayksikkö on Venäjän rupla sekä ukrainaa ei saa julkisesti puhua. Kouluissa noudatetaan Venäjän opintosuunnitelmia. Noin kaksi kolmasosaa kaupungin asukkaista on paennut ja jäljellä olevien määrä on 50-60 tuhatta ihmistä. Elämä kaupungissa on pelonsekaista, eikä ihmiset uskalla luottaa oikein kehenkään. Kommunikointi on haastavaa, sillä venäläisiä puhelimia seurataan tarkoin. Venäläissotilaiden kerrotaan olevan vainoharhaisia ja etsivän jatkuvasti vastarintaa tukevia ihmisiä sekä mahdollisia aseita. Ainoa poispääsy kaupungista tapahtuu Venäjän kautta, sillä kaikki väylät Ukrainaan on suljettu. Jäljelle jääneet ihmiset odottavat kaupungin vapauttamista ja syrjäytetyn pormestarin, Fedorovin, mukaan vapauttamisen jälkeen kaupunkilaisten kohtalo selviää kokonaisuudessaan.

– Se on sääli, mutta vasta vapauttamisen jälkeen tiedämme kaiken kaikesta kidutuksesta ja tappamisesta. Se tulee olemaan todellinen tragedia, Fedorov kertoo.