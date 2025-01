”Vakavia ongelmia” – Vladimir Putin ei välttämättä tiedä maansa todellista tilannetta

Venäläisjoukkojen arvioidaan kärsineen poikkeuksellisen suuria kalusto- ja miestappioita viime kesän jälkeen käydyissä taisteluissa.

Kreml on jatkanut hyökkäysoperaatioita, vaikka uusia sotilaita on yhä vaikeampi houkutella asevoimiin valtavista palkoista ja kertakorvauksista huolimatta.

Pohjois-Korea lähetti syksyllä 12 000 sotilasta presidentti Vladimir Putinin tueksi, mutta osasto on kärsinyt mittavia tappioita. Heistä noin 3 000 on haavoittunut tai kaatunut, eli menetykset ovat jo 25 prosentin luokkaa.

Tammikuun lopulla toisen virkakautensa aloittava Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut lopettavansa sodan pikaisesti. Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges sanoo suhtautuvansa näkymiin optimistisemmin viime viikkoina kuulemiensa lausuntojen pohjalta.

– Trumpilla on ensinnäkin paljon vahvempi neuvotteluasema Putiniin nähden kuin kahdeksan vuotta sitten. Putin on vakavissa ongelmissa, Venäjän talous on suurissa vaikeuksissa, ja heidän kokonaistappionsa on 800 000 sotilasta. Yhdentoista vuoden sotimisen jälkeen heillä on hallussaan vain 20 prosenttia Ukrainasta, Ben Hodges sanoo Frontline-ohjelmassa.

Donald Trump saa sen sijaan johdettavakseen maailman elinvoimaisimman talouden.

– Hän toki arvostelee Joe Bidenia jatkuvasti, mutta totuus on, että amerikkalaisten talous on erinomaisessa kunnossa. Yhdysvallat on poliittisesti hyvin vahvassa kunnossa, joten toivon, että Trump käyttää tätä etulyöntiasemaa suhteessa Putiniin tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Evp-kenraali uskoo Donald Trumpin lähipiirin vakuuttavan hänet siitä, että Ukrainan sodassa on kyse myös Kiinan vaikutusvallan patoamisesta. Uuden hallinnon keskeisiin tehtäviin on lisäksi valittu Venäjään kriittisesti suhtautuvia ulkopoliittisia ”haukkoja”.

Ben Hodgesin mukaan on epäselvää, kuinka paljon Vladimir Putin tietää maansa tai Ukrainan sodan todellisesta tilanteesta.

– Kyseessä on järjestelmä, jossa huonojen uutisten kertominen on todellinen riski esimerkiksi puolustusministeriön sisällä. En ole täysin varma, että tietääkö hän, kuinka huono tilanne todella on rintamalla tai kansantalouden suhteen, Hodges toteaa.

– Hän on toisaalta ollut vallassa yli kaksi vuosikymmentä, ja hän on entinen KGB-tyyppi. Hänen on pakko tietää, että kansallisen hyvinvoinnin rahasto on tyhjennetty, että pankit käyttävät keinotekoisia kikkoja asioiden pyörittämiseksi, ja että puolustusteollisuus on edelleen riekaleina. Ovathan he riippuvaisia Pohjois-Koreasta ammusten suhteen, evp-kenraali pohtii.

LUE MYÖS:

Sota maksaa Moskovalle kaksi kertaa luultua enemmän (VU 14.1.2025)