”Kuin avaruudessa sotisi” – amerikkalaislehti seurasi sotaharjoitusta Suomessa

Vaikka Yhdysvaltojen Venäjä-politiikka on herättänyt epävarmuutta maan liittolaisissa viime aikoina, eivät presidentti Donald Trumpin lausunnot ole vaikuttaneet sotilaalliseen yhteistyöhön Nato-kumppani Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Näin toteaa yhteisiä sotaharjoituksia Lapissa helmikuussa seurannut The New York Times.

Maailman sotilasmahdit harjoittelevat nyt arktista sodankäyntiä, lehti kertoo. Arktisen alueen strateginen merkitys on ymmärretty täysin vasta äskettäin, sanoo harjoituksia seurannut kanadalaiskenraali Robert McBride.

The New York Timesin mukaan Yhdysvaltojen uuden hallinnon vaikutus ei näy sotaharjoituksissa. Venäjä on yhä yhteinen uhkakuva, ja lehden mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen välit vaikuttavat hyviltä, NYT kirjoittaa, viitaten tasavallan presidentti Alexander Stubbin äskettäisen tapaamiseen Trumpin kanssa. Lehti myös kertoo Suomen olevan yksi harvoista yleisen asevelvollisuuden säilyttäneistä länsimaista.

Yhdysvaltalais- ja suomalaisjoukkojen yhteispeliä harjoituksessa NYT kuvailee hyväksi. Arktinen sodankäynti on kuitenkin erilaista, sotilaat kertovat.

– Se on hieman kuin avaruudessa sotisi. Kukaan ei tule avuksesi, ja ympäristö tappaa sinut, yhdysvaltalaiseversti Christopher Brawley kuvailee.

Suomalaisasiantuntijat kertovat lehdelle Venäjän vetäneen Ukrainan sodan myötä pois suurimman osan joukoistaan Suomen rajan lähettyviltä. Venäjältä arvioidaan kestävän viidestä kymmeneen vuotta rakentaa miesvahvuutensa jälleen uhkaavan suuruiseksi.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Sami-Antti Takamaa korostaa The New York Timesille sotilasyhteistyön jatkuvuutta, eikä murehdi Trumpin Venäjä-puheita.

– Se ei huolestuta minua ollenkaan. Yhdysvaltalainen maahanlaskudivisioona saapui juuri tänne Alaskasta. Sillä on minulle merkitystä, kenraali kommentoi.