Vakava varoitus drooniharhasta: Katsokaa, mitä Kiina tekee

Ukrainan sota on nostanut esiin lennokkiteknologian nopean kehityksen, sillä pienet droonit aiheuttavat tietyillä rintamalohkoilla yli 70 prosenttia kaikista tappioista.

Venäjä laukaisee Ukrainan kaupunkeja ja energiakohteita vastaan tuhansia Geran-2- ja Geran-3-räjähdelennokkeja. Ukraina käyttää omia pitkän kantaman drooneja öljynjalostamoiden, satamien ja muiden kohteiden moukarointiin.

Länsimaissa on seurattu tarkasti sodankäynnin muutosta ja kiihdytetty droonien tuotantoa. Lennokkien käyttöä on otettu nopealla aikataululla mukaan asevoimien koulutukseen.

RUSI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Justin Bronk arvioi Yhdysvaltain ajautuneen suoranaiseen ”drooniharhaan”, sillä Ukrainan sodan oppeja ei voi suoraan soveltaa mahdollisessa konfliktissa Kiinan kanssa. Hänen mukaansa on virhe olettaa, että tekoälyä käyttävien droonien laajamittainen hankinta vahvistaisi Yhdysvaltain puolustusta Kiinaa vastaan.

Bronk huomauttaa Foreign Affairs -lehden julkaisemassa kirjoituksessa, että Ukrainan sota on kulutustaistelua kahden maavoimakeskeisen tahon välillä.

Vaikka Kiinalla on maailman laajin ja kehittynein lennokkiteollisuus, on se priorisoinut miehitettyjen järjestelmien käyttöä. Asevoimille toimitetaan suuria määriä hävittäjäkoneita, sota-aluksia ja ohjusjärjestelmiä.

Justin Bronkin mukaan riskinä on, että liiallinen huomio lennokkien kehittämiseen ja hankintaan uhkaisi Yhdysvaltain jäljellä olevaa etulyöntiasemaa ilmavoimien ja laivaston kyvykkyyksissä. Ne olisivat maavoimien sijaan ratkaisevassa roolissa Tyynenmeren konfliktissa.

Markkinoille on lennokkihuuman seurauksena ilmaantunut valtava määrä uusia tuotteita, joita mainostetaan vallankumouksellisiksi. Bronk huomauttaa, että monet länsimaisten startup-yhtiöiden drooneista ovat osoittautuneet tehottomiksi tai täysin hyödyttömiksi Ukrainan rintamalla, jossa molemmat osapuolet käyttävät elektronista sodankäyntiä ja muita vastatoimia.

Ukrainassa sotilaat taistelevat lähes tuhannen kilometrin rintamalinjalla, eikä kumpikaan osapuoli ole saavuttanut ilmaherruutta. Panssariyksiköt ja eliittijoukot kärsivät katastrofaalisia tappioita soda alkuvaiheessa. Tämän seurauksena laajamittaista liikkuvaa sodankäyntiä ei ole nähty vuoden 2023 puolivälin jälkeen.

Venäjä ja Ukraina käyttävät pieniä jalkaväkiryhmiä, jotka tekevät tykistön, panssarivaunujen ja droonien tuella iskuja miinakenttien läpi vihollisen asemiin. Eteneminen on erittäin vähäistä.

– Näissä olosuhteissa lyhyen kantaman kevyet, halvat ja massatuotettavat neliroottorit ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi, Bronk sanoo.

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen konflikti käytäisiin sen sijaan pääosin merellä ja ilmassa. Maataistelut rajoittuisivat Taiwanin alueelle ja pienille saarille.

Tämä edellyttäisi ilma- ja merivoimien tulivoiman keskittämistä tiettyihin kohtiin kriittisillä hetkillä. Vastassa olisi Kiinan ohjuksia, lentokoneita, pinta-aluksia ja sukellusveneitä.

– Toisin sanoen konfliktissa olisi mukana hyvin erilaisia joukkoja ja eri kalustoa kuin mitä Ukraina ja Venäjä käyttävät meneillään olevassa sodassa, asiantuntija sanoo.