Suomi tulee palauttamaan Venäjä-suhteet ensimmäisten joukossa, povaa moskovalaisen Kansojen ystävyyden yliopiston strategisen tutkimuksen ja ennusteiden instituutin johtaja Dmitry Egortšenkov Venäjän suurimman päivälehden Komsomolskaja Pravdan haastattelussa.

Egortšenkov uskoo, että Suomi haluaa palauttaa suhteet Venäjään taloudellisista syistä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Olen vakuuttunut, että Suomi on ensimmäisten joukossa yrittämässä rakentaa suhteita Venäjään ja palauttamassa niitä, jos ei kriisiä edeltävälle tasolle, niin ainakin enemmän tai vähemmän normaalille tasolle, Egortšenkov sanoo.

Tutkija sanoo, että Itä-Suomi kukoisti vuosikausia Venäjän-kaupan ansiosta. Juuri läheinen yhteys Venäjään teki hänen mukaansa Suomesta houkuttavan ja vakaan investointikohteen.

Egortšenkov väittää myös, että toisin kuin Venäjällä, ei Euroopassa ole kysyntää suomalaisille maataloustuotteille. Tämänkin vuoksi kauppa Venäjän kanssa olisi Suomelle tärkeää.

– Siellä on myös ranskalaisia, italialaisia, espanjalaisia ja puolalaisia tuotteita. Kun EU alkoi jakamaan kiintiöitä, suomalaisille sanottiin, että pitäkää Valionne, mutta voitte kyllä tuottaa eurooppalaisille markkinoille poronsarvia, Egortšenkov naureskelee

Maataloustuotteiden lisäksi Venäjä olisi Egortšenkovin mukaan valmis ostamaan Suomesta niin paperia kuin Tikkurilan maaliakin, jota ei muualla kaivata.

– Heti kun se on mahdollista, heti kun Sauronin silmä kääntyy vähän, suomalaiset ovat ensimmäisten joukossa tulossa junalla, joka alkaa jälleen kulkemaan Pietariin ja Moskovaan, Egortšenkov linjaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Suomen ja Venäjän suhteet alkavat Egortšenkovista kuitenkin lämmitä vasta, kun poliitikot vaihtuvat. Erityisen penseästi venäläistutkija suhtautuu tasavallan presidentti Alexander Stubbiin, jota hän pitää puheiden perusteella lähinnä Yhdysvaltojen sätkynukkena.

Egortšenkov muun muassa väittää, että Stubb olisi julistanut olevansa valmis tuhoamaan Yhdysvaltojen käskystä Venäjän ydinaselaitoksia. Ei ole selvää, mihin väitteeseen hän viittaa.

– Miksi naapurimaan valtionpäämies puhuu iskuista ydinlaitoksiimme? Egortšenkov kysyy.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Sekä Stubb että monet hänet eurooppalaiset kollegansa voivat sanoa mitä sylki suuhun tuo, koska he tietävät, että he eivät koskaan päädy henkilökohtaisesti vastuuseen.

Tällaisissa puheissa onkin Egortšenkovista kyse pelkästä PR:stä. Tarkoituksena on miellyttää amerikkalaisia.

– Valkoinen talo huomasi, että toveri Stubb on valmis tekemään mitä tahansa heti, kun Yhdysvallat käskee, Egortšenkov toteaa.