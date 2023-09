Väite Ukrainasta: Ramzan Kadyrov on ehkä myrkytetty

Ukrainan kansallisesta turvallisuudesta ja puolustuksesta vastaavan neuvoston sihteeri Oleksii Danilov pitää mahdollisena, että Venäjän Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov on myrkytetty.

Danilovilta kysyttiin asiasta ukrainalaisohjelmassa. Hänen mukaansa Kadyrovin terveysongelmat ovat tunnettu fakta.

– Sellainen oletus on, että kyse on myrkytyksestä, ja toistuvasta sellaisesta, joka on aiheuttanut munuaisiin liittyviä komplikaatioita, Danilov totesi Ukrainska Pravdan mukaan.

Tshetsheenijoukot ovat ottaneet laajasti osaa Moskovan hyökkäyssotaan Ukrainassa ja Ramzan Kadyrov on ollut Kremlin sotapolitiikan äänekkäimpiä tukijoita.

Tshetsheenijohtajan terveydentilasta on liikkunut viime aikoina rankkoja huhuja ja Tshetshenian oppositiosta on jo ehditty väittää, että diktaattorin lailla aluetta hallitseva Kadyrov on kuollut. Vahvistettua tietoa on kuitenkin ollut saatavilla varsin vähän. Venäjän sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota Venäjän presidentinhallinnon sairaalan eli niin kutsutun Kremlin klinikan luona viime päivinä väitetystä havaittuihin Tshetshenian kilvissä oleviin loistoautoihin.

Ramzan kadyrovin lentokone taas saapui Groznyistä Moskovaan viime viikon perjantaina ja lähti takaisin myöhään sunnuntaina illalla.

