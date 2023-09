Mitä Ramzan Kadyroville on tapahtunut? Diktaattorin yksityiskone oli Moskovassa parin päivän ajan

Venäjän Tshetshenian diktaattori Ramzan Kadyrovin lentokone oli Moskovassa parin päivän ajan, itsenäinen venäläismedia Verstka kertoo.

Tämä tukee vahvistamattomia väitteitä, joiden mukaan Kadyrov olisi kiidätetty hoitoon Venäjän presidentinhallinnon keskussairaalaan eli niin kutsutulle Kremlin klinikalle.

Ramzan Kadyrovin koneeksi uskottu lento lensi Tshetshenian Groznyistä Moskovaan syyskuun 6. päivänä ja takaisin syyskuun 9. päivänä. Kone lähti jälleen Moskovaan syyskuun 15. päivänä. Sosiaalisessa mediassa kiertävien Flightradar24-palvelusta otettujen tietojen mukaan Kadyrovin kone olisi lentänyt myöhään sunnuntaina illalla takaisin Groznyihin. Koneen sijainnin ilmaliikenteen valvonnalle ilmoittava transponderi otettiin kuitenkin pois päältä Groznyin lähellä. Kone on oletettavasti laskeunut paikallista aikaa puoli kahdelta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Mediatietoja ja huhuja Kadyrovin tilasta tähän juttuun keränneen Radio Free Europen mukaan tshetsheenijohtajan on huhuttu olevan koomassa. Tshetshenialainen oppositiovaikuttaja Abubakar Jangulbajev taas väitti eilen, että Kadyron on menehtynyt. Kadyrovin Telegram-kanavalla julkaistiin taas samana päivänä video, jossa diktaattori kävelee ulkona (alla).

– Kaikkien, jotka eivät erota totuutta nettivalheista kannattaisi käydä kävelyllä raittiissa ilmassa, Kadyrov sanoo videolla.

Videon kuvausajankohtaa ei tiedetä. Kadyrov ei myöskään ottanut videolla suoraan kantaa terveydentilaansa koskeviin väitteisiin. RFE:n jutussa kiinnitetään huomiota siihen, että videolla keli on sateinen. Moskovan taivas oli puolestaan sunnuntaina kirkas.

Suositulla Vtshk-OGPU kanavalla telegramissa on taas kerrottu, että Kremlin klinikalle on saapunut sunnuntain aikana Tshetshenian rekisterikilvissä olevia loistoautoja. Tietoja ei ole vahvistettu.

Ramzan Kadyrovin terveydentila on puhuttanut toistuvasti tämän vuoden aikana. Moni on kiinnittänyt huomiota muutoksiin 46-vuotiaan tshetsheenijohtajan ulkonäössä. Kadyrovin kasvojen selvän turpoamisen on väitetty liittyvän mahdollisiin syöpähoitoihin. Kadyrov on kiistänyt terveyttään koskevat väitteet systemaattisesti.

Edit 18.9.20203 klo 09.38: Lisätty tieto sunnuntain ja maanantain välisen yön lennosta ja otsikkoa muutettu vastaamaan tietoa.

The plane turned its transponder off about 10 minutes ago, a little northwest of Saratov — Harold Chambers (@chambersharold8) September 17, 2023