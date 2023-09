Väite rintamalta: Venäläiset ampuvat toisiaan

Virolainen Postimees -lehti on haastatellut Ukrainan asevoimien 3. erillisen hyökkäysprikaatin nuorempaa komentajaa. Hän esiintyy jutussa nimellä Botška.

Venäjä on hänen mukaansa lähettänyt Bahmutin suuntaan aiempaa parempia sotilaita.

– Wagnerin yksityisarmeijan vetäytymisen jälkeen tänne ilmestyi kaikista parhaimmat joukot: 31. maahanlaskuprikaati sekä 83. ja 72. moottorikivääriprikaatit. He ovat hyvin muodostettuja, koulutettuja ja täysin varustettuja, Botška kertoo.

Ukrainalaissotilas kertoo, että vihollinen käyttää kuitenkin yhä rintamalla niin sanottuja estojoukkoja, joiden tehtävänä on ampua rintamalta perääntyviä omia sotilaita ja karkureita. Tämä käytäntö ei ole poistunut Wagnerin vankisotilaiden lähdettyä pois rintamalta.

– Seurasimme hiljattain lennokilla vihollisen joukkoja, ja näimme pataljoonan komentajan ampuvan sotilaitaan sen takia, että he olivat vetäytyneet. He jopa taistelivat keskenään, Botška väittää.

Ukrainalaisten vangitsemat venäläissotilaat ovat hänen mukaansa kertoneet, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä eteenpäin.

– Heidät joko tapetaan siellä tai vangitaan, tai sitten he taistelevat loppuun asti.

– Mutta tietysti on myös motivoituneita taistelijoita, varsinkin maahanlaskuprikaateissa. He ovat täysin tietoisia siitä, missä he ovat ja mitä he tekevät, Botška kertoo.

Ukrainalaissotilas kertoo vihollisen muuttuneen ja mukautuneen sotaan. Venäjä on hänen mukaansa onnistunut rakentamaan erittäin nopeasti esimerkiksi rintamalla tarvittavia lennokkeja.