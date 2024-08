Väistääkö tässä pyörä vai auto? Yle: Vain alle puolet meistä tietää vastauksen

Väistämissäännöt liikenteessä ovat monella suomalaisella hakusessa. Monelle suomalaiselle aiheuttaa epäselvyyttä varsinkin se, miten tulee toimia, kun pyöräilijä saapuu pyörätieltä suojatielle. Asiasta kertoo Yle.

Jos pyöräilijä aikoo ylittää suojatien pyörän selässä, hän on väistämisvelvollinen. Jos taas pyöräilijä aikoo ylittää suojatien pyörää taluttamalla, tällöin auto on väistämisvelvollinen.

Oikean vastauksen tiesi vain alle puolet suomalaisista vuonna 2023 tehdyssä Liikenneturvan kyselyssä.

Autoilijan on noudatettava myös yleisiä väistämissääntöjä. Jos autoilija on kääntymässä, tulee hänen väistää kaikkia suojatiellä liikkuvia. Jos väistämisvelvollisuudesta kertoo liikennemerkki, kuten kärkikolmio tai stop-merkki, on autoilijan väistettävä kaikkia.

Vaikka perusasiat liikenteessä aiheuttavat suomalaisille epäselvyyksiä, moni uskoo osaavansa autoilijoiden ja pyöräilijän väliset väistämissäännöt kokonaisuudessaan. Kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, että moni luulee tietämyksensä todellista paremmaksi.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen huomauttaa Ylelle, että kyselystä on kulunut jo vuosi. Hän kuitenkin arvioi, että liikennesääntöä tuskin osataan sen paremmin tälläkään hetkellä. Syyksi hän epäilee sitä, että ihmiset eivät juurikaan kertaa liikennesääntöjä ja liikenteessä kulkeminen on monelle hyvin rutiininomaista.

Pohjonen toivoo, että ihmiset kertaisivat liikennesääntöjä etenkin nyt kun liikenteeseen tulee paljon uusia koululaisia. Koulut alkavat suuressa osassa maata tällä viikolla.