Venäjä on huolissaan Krimin kohtalosta – ”Vain surkeita vaihtoehtoja”

Ukrainan asevoimat saavutti viime viikon lopulla merkittävän voiton vapauttaessaan Hersonin kaupungin maan eteläosissa. Kyseessä oli ainoa alueellinen päämaja, jonka Venäjän oli onnistunut miehittämään helmikuun lopulla aloitetun sodan aikana.

Alueen asukkaat tervehtivät teiden varsilla ukrainalaisjoukkoja kahdeksan kuukauden miehityksen päättymisen kunniaksi. Presidentti Vladimir Putin julisti alueen osaksi Venäjää vain viisi viikkoa sitten.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot arvioi voiton olevan merkittävä Ukrainan joukkojen mielialan kannalta. Hän huomauttaa, että alueelle sijoitettujen venäläisyksiköiden tukala tilanne oli sinänsä tiedossa jo heinä–elokuusta lähtien.

– Tilanne oli kestämätön, sillä Ukraina oli häirinnyt huoltoyhteyksiä tuhoamalla siltoja. Venäjällä oli vain kaksi surkeaa vaihtoehtoa: pysyä ja odottaa joukkojen jäämistä saarroksiin ja vangiksi, mikä olisi ollut valtava katastrofi. Toisena vaihtoehtona oli kiusallinen poliittinen päätös vetäytyä hallitusti alueelta, Dara Massicot sanoo CNN:llä.

Massicotin mukaan Hersonin takaisinvaltaus tarkoittaa sitä, että Kremlin tavoite hallita Ukrainan rannikkoa on nyt lopullisesti romutettu. Venäjä valmistautuu parhaillaan uusiin taisteluihin Dnepr-joen itäpuolella rakentamalla uusia puolustusasemia.

Tavoitteena on suojella omia asemia miehitetyillä alueilla ja hidastaa ukrainalaisten etenemistä kohti Krimin niemimaata. Ammusvarastoja ja komentopisteitä on myös hajautettava HIMARS-täsmärakettien luoman uhkan vuoksi.

– Uskoisin, että he ovat nyt todella huolissaan Krimistä, Dara Massicot toteaa.

Venäjän arvioidaan kärsineen vetäytymisessä huomattavasti pienempiä kalustotappioita kuin aiemmin Harkovassa, jossa joukot vetäytyivät paniikissa.

– Siellä Ukraina loi painetta venäläisyksikköjä vastaan, jotka olivat alivahvuisia ja joiden taistelukyky oli puutteellinen. Taistelutilanteessa he vain pakenivat paniikissa ja hylkäsivät kalustonsa.

Kokeneemmat yksiköt vetäytyivät Hersonissa asteittain uusiin asemiin. Alueella ei käyty suuren mittakaavan taisteluita, jotka olisivat johtaneet massiivisiin venäläisjoukkojen tappioihin.

– Vetäytyminen tehtiin kiireessä, mutta se ei muuttunut paniikiksi, Dara Massicot sanoo.

Hänen mukaansa vetäytymispäätöksen kiusallisuudesta kertoo se, ettei Vladimir Putin ole ottanut asiaan kantaa julkisuudessa. Puolustusministeri Sergei Shoigu ja Ukraina-joukkojen komentaja Sergei Surovikin ”keskustelivat” asiasta tv-lähetyksessä.

– Putin yrittää eristää itsensä huonoilta uutisilta ja sälyttää tilanteen puolustusministerin harteille, Massicot pohtii.

