Vain joka neljäs venäläinen uskoo Kremlin propagandaan

Yhä useampi venäläinen kertoo seuraavansa uutisia pääasiassa Telegramin kaltaisten sosiaalisen median palveluiden kautta. Television suosio on samalla hiipunut muissa kuin vanhemmissa ikäluokissa.

Valtiollisen VTsIOM-tutkimuslaitoksen teettämän kyselyn perusteella vuonna 2021 vain neljä prosenttia vastaajista sai uutisensa ensisijaisesti sosiaalisesta mediasta, mutta vuonna 2023 osuus oli jo 11 prosenttia. Muutosta selitetään teknologialla ja tarpeella saada vaihtoehtoisia näkemyksiä ajankohtaisista aiheista.

Mielipidekyselyn mukaan venäläisten luottamus valtiollisiin medioihin ei ole kovin suurta. Maan televisiokanavat ovat pitkälti valtio-omisteisia, ja esimerkiksi uutisointi on vahvasti Kremlin kontrollissa.

Joulukuussa julkaistussa mielipidekyselyssä vain noin neljäsosa eli 26 prosenttia arvioi, että televisiosta saa objektiivista tietoa Venäjän tapahtumista.

Vielä vuonna 2016 lähes puolet eli 46 prosenttia kertoi luottavansa televisiosta saamiinsa tietoihin. Internetin merkitys tiedonlähteenä korostuu erityisesti alle 45-vuotiaiden kaupunkilaisten keskuudessa.

Fewer and fewer Russians trust state propaganda. Only 26 percent of Russians trust the Kremlin-controlled television, 4 percent less than in 2019, according to Russian Public Opinion Research Center: https://t.co/LbIjDJ3bMl

— Anna Nemtsova (@annanemtsova) December 27, 2023