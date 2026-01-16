Vain 52 parkkipaikkaa liki 5000 hengen kampuksella – ”Sokean ideologista suunnittelua”

Espoolainen kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ottaa kantaa Helsinkiin rakennetun jättikampuksen parkkiongelmiin. Kaupunki päätti rakentaa ammattiopiston uuden Roihupellon kampuksen yhteyteen 52 parkkipaikkaa, vaikka kampusta tulee käyttämään yhteensä lähes 5000 opiskelijaa ja henkilöstöön kuuluvaa.

Pysäköinti on jo nyt suistunut kaaokseksi, joka täyttää lähikadut ja viereisten yritysten pihat, vaikkei kampus vielä toimi koko laajuudessaan, kertoo Helsingin Uutiset.

Sammallahti sanoo, että kyseessä on oiva esimerkki ”sokean ideologisesta kaupunkisuunnittelusta”.

– Kuka tahansa sukankuluttaja olisi voinut sanoa, ettei yhtälö tule toimimaan, vaan seurauksena on hirveä kortteliralli. Lopputuloksena ei säästy sen enempää luontoa kuin mitään muutakaan, vaan bensaa, rahaa ja hermoja palaa, Sammallahti toteaa.

– Helsingin kaupunki perustelee ratkaisuaan juuri, kuten ideologisesti sokea aina perustelee päätöstään: Kaupunki haluaa ihmisten käyttävän enemmän julkista liikennettä sen sijaan, että ihmiset saisivat tulla kouluun tai työpaikalleen itselleen parhaiten sopivalla kulkuneuvolla.

Kampukselle on keskitetty 13 ammatillisen perustutkinnon opetus ja siellä koulutetaan muun muassa tulevia ammattiautoilijoita. Logistiikan opiskelija kertoo HU:lle tulevansa kouluun autolla, koska se on huomattavasti nopeampaa kuin julkisilla liikkuminen.

– Kun opiskelija kertoo, että autolla matkansa kestää 20 minuuttia ja julkisilla puolitoista tuntia, ei se ole ideologiansa sokaisemalle olennaista tietoa. Hallintoalamaisen aika kun ei maksa autoilijaa vihaavalle viranhaltijalle tai poliitikolle mitään, Sammallahti kommentoi.

– On toki selvää, että isoissa kaupungeissa toimiva julkinen liikenne helpottaa myös autoilijan arkea. Mutta kuka tahansa olisi voinut kertoa, että yksi autopaikka sataa rakennuksen kokopäiväistä käyttäjää kohti on aivan liian vähän. Yksityisautoilulla on paikkansa jatkossakin ja se on hyvä muistaa ihan jokaisessa kaupungissa, myös Helsingissä, hän jatkaa.